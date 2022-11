Land OÖ plant 2023 „moderate“ Neuverschuldung und „Zukunftsfonds“

Das Budget des Landes Oberösterreich wird laut den am Mittwoch von LH Thomas Stelzer (ÖVP) und LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) präsentierten Zahlen „moderate“ neue Schulden in der Höhe von 90 Millionen Euro ausweisen.

Geplant ist ein „Zukunftsfonds“ für die Klimaneutralität und Digitalisierung mit einem Volumen von 200 Mio. Euro, wobei nur 61,6 Mio. Euro zusätzliche Mittel sind, der Rest kommt aus den Basisbudgets der Ressorts und dem „Oberösterreich-Plan“.

Die größten Teile des „Zukunftsfonds“ betreffen Investitionen in den öffentlichen Verkehr (41,3 Mio. Euro), den Breitbandausbau (41 Mio. Euro), Mittel für Energiewirtschaft und Umweltschutz (38,3 Mio. Euro) und die Forschungsförderung (37,2 Mio. Euro). Im mehrjährigen Corona-Sonderkonjunkturprogramm „Oberösterreich-Plan“, aus dem 40,4 Mio. Euro 2023 auch dem Zukunftsfonds zuzurechnen sind, sind im nächsten Jahr Investitionen in der Höhe von 121 Mio. Euro – davon 52,3 Mio. Euro in den Bereich Gesundheit und 30 Mio. Euro in Infrastrukturprojekte – vorgesehen.

In den Ausbau der Kinderbetreuung sollen 304 Mio. Euro (+7,7 Prozent) investiert werden, was 1.035 Kindergarten- und 500 zusätzliche Krabbelstubenplätze schaffen soll. Die Gesundheitsausgaben (1,5 Mrd. Euro) steigen um 18,1 Prozent. Für Investitionen in den Wohnbau sind 303 Mio. Euro im Voranschlag vorgesehen, für den Breitbandausbau 41 Mio. und für den öffentlichen Verkehr 221 Millionen Euro.

Insgesamt weist das Budget 8,05 Mrd. Euro an Einnahmen und 8,14 Mrd. an Ausgaben auf, unter dem Strich bleibt damit ein Nettofinanzierungssaldo von minus 90,31 Mio. Euro. Die Finanzschulden des Landes erhöhen sich damit auf 1,282 Mrd. Euro. Die Maastricht-Schulden werden im Voranschlag mit 2,49 Mrd. Euro beziffert, die aktuelle Hochrechnung für 2022 liegt bei 2,44 Mrd. Laut Prognose des Finanzministeriums seien für das Land rund 700 Mio. Euro Mindereinnahmen bis 2026 zu erwarten, für die oberösterreichischen Gemeinden rund 260 Mio. Euro, rechnete Stelzer vor.

Am 7. November soll die Landesregierung den Voranschlag absegnen, am 29. November tagt der Finanzausschuss des Landtags und von 5. bis 7. Dezember der Budget-Landtag.