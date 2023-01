Land plant 1500 neue leistbare Wohnungen

In Oberösterreich werden sich auch 2023 die Kräne bewegen und leistbarer Wohnraum geschaffen werden, das kündigten Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Wohnbaureferent LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) in einer Aussendung am Freitag an.

Trotz der wirtschaftlich schwierigen Lage könne nach intensiven und wertschätzenden Verhandlungen mit den Gemeinnützigen Bauvereinigungen sowie der Bauwirtschaft auch für dieses Jahr die Schaffung von leistbarem Wohnraum sichergestellt werden.

Lesen Sie auch

Das gemeinsame Ziel sei es, dass auch dieses Jahr wieder mindestens 1500 Wohneinheiten im geförderten Mietwohnungsneubau dem Markt zugeführt werden.

Zusatzmaßnahmen

Dieses Ziel kann – im vorgegebenen budgetären Rahmen von rund 133 Mio. Euro – aber nur durch die Umsetzung flankierender Maßnahmen erreicht werden. Diese bestehen seitens des Landes vor allem aus einer Adaption und Weiterentwicklung des Förderdarlehens, welches das Land an die jeweiligen Bauträger vergibt.

So wurde das Landesdarlehen um knapp 15 Prozent erhöht und gleichzeitig die Laufzeit von 37 auf 45 Jahre verlängert und auch die Verzinsung halbiert. Zudem wird auch die Anfangsannuität von 1,5 auf 1,2 Prozent gesenkt.

„Die weiterhin sehr hohen Baupreise sowie die steigenden Zinsen am privaten Bankensektor machen diesen Ausbau des Förderdarlehens seitens des Landes OÖ notwendig. Als politische Verantwortungsträger ist es besonders in diesen Krisenzeiten unser sozialer Auftrag, dass weiter gebaut wird und dadurch nicht nur leistbare Wohnungen entstehen, sondern auch tausende Arbeitsplätze in der oö. Bauwirtschaft gesichert werden.

Jeder Euro, der seitens in die Wohnbauförderung investiert wird, ist ein Gewinn für unsere Landsleute und den Wirtschaftsstandort“, zeigen sich Stelzer und Haimbuchner überzeugt.

Kritik an den Wohnbaumaßnahmen kam von SPÖ-Wohnbausprecher Peter Binder. Er begrüße zwar das „Stelzer und Haimbuchner ins Tun kommen“, es bräuchte aber mindestens 2000 neue geförderte Wohnungen.