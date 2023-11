Landtag: „Sorgen der Hundehalter“

Die Sorgen der heimischen Hundehalter waren gestern auch Thema im Oö. Landtag. Die jüngsten Vorfälle mit aggressiven Hunden, etwa der tragischerweise tödlich verlaufende Vorfall in Naarn, hätten die Notwendigkeit gezeigt, die aktuellen Bestimmungen zur Hundehaltung zu evaluieren und gemeinsam mit Experten zu verbessern, kritisierte die OÖVP den zuständigen SPÖ-Landesrat Michael Lindner. „LR Lindner steckt Familienhunde und Kampfhunde unter eine Decke und stellt somit größere und schwerere Hunde unter Generalverdacht“, forderte OÖVP-Klubobmann Christian Dörfel etwa eine Maulkorb- und Leinenpflicht für Kampfhunde an öffentlichen Orten. Lindner selbst will alle Parteien zur Evaluierung des Oö. Hundehaltegesetzes einbinden und „Änderungen transparent und mit größtmöglichem Konsens auf den Weg bringen“.

Auch das Thema Rot-Weiß-Rot-Karte beschäftigte den Landtag. „Qualifizierte Zuwanderung, Ja. Illegale Migration durch die Hintertür, Nein“, sagte FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr und lehnte eine Ausweitung der Rot-Weiß-Rot-Karte für abgelehnte Asylwerber ab. „Das wäre eine Vermischung von Asyl und Migration.“ OÖVP-Wirtschaftssprecherin LAbg. Margit Angerlehner betonte: „Zur Sicherung unseres Wohlstands und unseres Sozialsystems und zur Stärkung unserer Betriebe brauchen wir hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten.“ Für die Grünen ist das ein „Vergeigen der Chance auf eine starke Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte“, wie es der Grüne Klubobmann LAbg. Severin Mayr formulierte.

