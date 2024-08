Lehrermangel: Positive Entwicklung in Oberösterreich

Rund zwei Wochen vor dem Schulstart in Oberösterreich zeigt sich im Bereich des Lehrerbedarfs eine positive Entwicklung und verbesserte Situation im Vergleich zum Vorjahr. Etwa 85 Prozent der ausgeschriebenen Stellen sind Teilzeit. Das ist der große Unterschied zum vergangenen Jahr.

„Wir sind positiv gestimmt, auch wenn es in naher Zukunft für einzelne Standorte herausfordernd bleiben wird. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen leisten hervorragende qualitative Arbeit. Wir konnten für das kommende Schuljahr bereits viele Lehrkräfte gewinnen, aber es gibt nach wie vor Bedarf. Wir freuen uns über motivierte neue Kolleginnen und Kollegen, die sich bewerben. Die positive Entwicklung bei den Bewerbungen zeigt, dass unsere Maßnahmen greifen und wir auf dem richtigen Weg sind, den Lehrerbedarf nachhaltig abdecken zu können“, zeigen sich Bildungslandesrätin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander sowie Bildungsdirektor Alfred Klampfer optimistisch.

Laut Klampfer sind aktuell 45 Vollzeitstellen im Pflichtschulbereich ausgeschrieben. In Summe gäbe es 301 offene Stellen, davon seien aber 85 Prozent in Teilzeit, darunter auch solche mit nur sechs Wochenstunden. „Das ist der wesentliche Unterschied zum Vorjahr“, so der Bildungsdirektor.

Derzeit gebe es Bedarf in den Gegenständen Deutsch, Englisch, Mathematik, Bewegung und Sport, Informatik/Digitale Grundbildung, Physik sowie Chemie.

Angesichts des bundesweiten Lehrermangels haben der Bund und das Land Oberösterreich weitreichende Maßnahmen ergriffen, um die Attraktivität des Lehrerberufs zu steigern und neue Lehrkräfte zu gewinnen. Durch zielgerichtete Initiativen und innovative Kampagnen konnten sowohl junge Menschen als auch Quereinsteiger für den Lehrberuf begeistert werden.

Im Oktober 2022 initiierte das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) die Kampagne „Klasse Job“. Diese größte Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik wird auch auf Landesebene in Oberösterreich unterstützt.

Im Januar 2024 startete das Land Oberösterreich gemeinsam mit der Bildungsdirektion OÖ die Kampagne „Zukunft gestalten. Lehrer werden. Wir werben um Dich“. Die Initiative zielt darauf ab, junge Menschen und Quereinsteiger für den sinnstiftenden Lehrberuf zu gewinnen und die öffentliche Wahrnehmung auf dessen verantwortungsvolle, vielseitige und zukunftssichere Natur zu lenken.

Zu den weiteren Maßnahmen zählt die gezielte Werbung für das Lehramtsstudium bei den Buddies der Sommerschule sowie die langjährige Verteilung von Informationsmaterialien an maturaführenden Schulen in Oberösterreich. Unter dem Motto „LehrerInnen suchen die künftigen KollegInnen“ fungieren PädagogInnen als Talente-Scouts, um talentierte SchülerInnen an den Beruf heranzuführen. Ziel ist es, die bestgeeigneten jungen Menschen für den Lehrberuf zu gewinnen.

Dazu stellt die Bildungsdirektion auch während des laufenden Schuljahresfort Lehrer ein, um den Bedarf aufgrund von Langzeitkrankenständen und Karenzierungen zu decken.