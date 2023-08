Leistung muss sich auch lohnen

LH Thomas Stelzer wirbt in seinem aktuellen Podcast für „Vollzeit-Arbeit“

Am Wochenende ist die neueste Ausgabe des Podcasts von Landeshauptmann Thomas Stelzer online gegangen. Neben einem persönlichen Rückblick auf den Sommer dreht sich alles um die Themen Arbeit und Leistung.

„Die, die bereit sind, mehr zu arbeiten, von der Teilzeit in Vollzeit zu gehen oder vielleicht auch Überstunden zu leisten, die sollen auch das, was sie sich erwerben, behalten können. Da darf die Steuer nicht zu stark zuschlagen“, so Stelzer.

Ein Ansatzpunkt wäre auch, einen Teil der Rückzahlung der Kalten Progression dafür zu verwenden. Gleichzeitig fordert Stelzer eine Verschärfung beim Arbeitslosen-Geld bezüglich Bezugshöhe bei längerer Arbeitssuche und Zuverdienst.

Trotzdem werde man, „wenn wir dieses breite Wirtschaftsland bleiben wollen, Zuwanderung brauchen, aber gesteuerte Zuwanderung nach unseren Bedingungen und mit benötigten Qualifikationen. Auch Leute, die bereit sind, sich auf unsere Sprache und unser Leben einzulassen und da kann man zum Beispiel bei der Rot-Weiß-Rot-Karte, die dafür zuständig ist, noch viel tun, um auch noch mehr Bewegungen hineinzubringen und Leute auch aus Drittländern zu uns zu bringen. Damit die Arbeitsplätze, die es ja gibt, auch gefüllt werden können.“

Apropos Arbeit: Er selbst habe einen „Traum-Einstieg“ in die Arbeitswelt gehabt, er war bei einer Regionalbank für das Marketing im Bereich Jugend zuständig: „Da ist es gegangen von Popkonzerten bis zur Zusammenarbeit mit Werbeagenturen“, den gesamten Podcast kann man unter thomas-stelzer.at/podcast/ hören.