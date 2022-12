LH-Konferenz in Wien

In Wien findet am Freitag eine Landeshauptleutekonferenz statt. Bei dem Treffen im Wiener Rathaus diskutieren die Länderchefs unter anderem über die anstehenden Verhandlungen zum Finanzausgleich. Bereits im Vorfeld hatte man mitgeteilt, dass man künftig ein größeres Stück von den Steuer-Ertragsanteilen wünscht.

Über die Ergebnisse wird in den Mittagsstunden im Rahmen eines Medientermins berichtet. An diesem wird neben dem Gastgeber, Wiens Landeshauptmann Micheal Ludwig (SPÖ), vermutlich auch Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) teilnehmen. Die Konferenz stellt den Schlusspunkt des noch bis Jahresende dauernden Wiener Vorsitzes in der LH-Konferenz dar.

