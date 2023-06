LH-Konferenz tritt im Burgenland zusammen

In Andau (Bezirk Neusiedl am See) findet am Mittwoch die Landeshauptleute-Konferenz statt. Nach einem Fototermin am Morgen und der Klausur ist für 11 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. Thematisch geht es unter anderem um den Finanzausgleich, die Länder hatten hierzu bereits auf Tempo bei den Verhandlungen und einen neuen Aufteilungsschlüssel gedrängt.

Vorsitzender der LH-Konferenz ist aktuell der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Es ist anzunehmen, dass er sich mit seinen Parteikollegen Michael Ludwig (Wien) und Peter Kaiser (Kärnten) bei dem Zusammentreffen auch über die Situation in der SPÖ austauschen wird.

Was den Finanzausgleich betrifft, hatten sich die Länder bereits Anfang Mai getroffen und vom Bund mehr Tempo bei den Verhandlungen und den damit verbundenen Reformen in den Bereichen Gesundheit und Pflege gefordert. Um die bestmögliche Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, brauche es einen neuen Verteilungsschlüssel zugunsten der Länder und Gemeinden, drängten die Ländervertreter. Medial ist am Mittwoch um 8.50 Uhr ein Gruppenfoto und um 11 Uhr die Pressekonferenz mit Doskozil und weiteren Länderchefs geplant.