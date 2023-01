LH Mikl-Leitner will „Koalitionen gegen das Miteinander verhindern“

Drei Wochen vor der Landtagswahl am 29. Jänner hat die ÖVP Niederösterreich am Sonntagvormittag vor dem Landhaus in St. Pölten ihren Konvoi gestartet. Blau-gelbe Autos machten sich im Auftrag der Volkspartei auf den Weg in die Regionen.

„Unser Ziel ist es, Koalitionen gegen das Miteinander zu verhindern. Ich will weiterhin ein Miteinander für und in Niederösterreich“, gab Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) dabei als Ziel aus.

„Wenn ich im Land unterwegs bin, spüre ich, dass es den Menschen weniger um Prozente oder Mandate geht, als vielmehr um die Frage, welchen Kurs NÖ in den kommenden fünf Jahren gehen wird“, so Mikl-Leitner. Eine Weiterführung des „Miteinander-Kurs“ sei „dieses Mal alles andere als sicher, denn einige verfolgen andere, parteipolitische Pläne“.

Aus voller Überzeugung

„Wir werden die nächsten drei Wochen wahlkämpfen, wie niemand sonst, aus voller Überzeugung und mit ganzer Kraft“, kündigte Mikl-Leitner am Sonntag gemeinsam mit ihren ÖVP-Parteikollegen LH-Stv. Stephan Pernkopf und LR Ludwig Schleritzko an.

Im Vorfeld hatte Mikl-Leitner u. a. härtere Strafen bei Klima-Blockaden und für Reifenstecher gefordert. Sie sei dafür, aus einer Verwaltungsübertretung ein strafrechtliches Delikt zu machen. „Wer seine Freiheit dazu missbraucht, das Leben seiner Mitmenschen zu gefährden, dem muss der Entzug seiner Freiheit drohen.“

Wahlkampf ist eröffnet

Offiziell in die Wahlkampagne starten wird die ÖVP am Montagabend im St. Pöltner VAZ. Zur Veranstaltung werden 2500 Personen erwartet, auch Bundeskanzler Karl Nehammer wird kommen.

SPÖ und FPÖ starteten ebenfalls schon in den Wahlkampf: Eine „Veränderung“ wünscht sich SPÖ-Spitzenkandidat LH-Stv. Franz Schnabl. „Eine andere Art der Politik ist notwendig“, die ÖVP müsse „abgestraft“ werden, so Schnabl im Böhlerwerk (Bezirk Amstetten). Mit viel Kritik an der ÖVP ist die FPÖ offiziell in den Landtagswahlkampf gestartet. Vor etwa 350 Sympathisanten in Schwechat sagte Spitzenkandidat Udo Landbauer: „Ich bin bereit.“ Die Veränderung sei „zum Greifen nah“.