LH Stelzer: 2023 ist ein Arbeitsjahr

„Wir können mit Selbstvertrauen auf dem aufbauen, was wir gemeinsam geschaffen und geleistet haben. Und wir können mit Mut, Zuversicht und Fleiß aus unsicheren Zeiten einen langfristigen Vorsprung machen“, so LH Thomas Stelzer in einer Videobotschaft zum neuen Jahr. Für die Nachbarbundesländer ist 2023 ein Wahljahr.

„Für uns in Oberösterreich ein Arbeitsjahr. Nutzen wir diese Zeit, um unsere Position in Österreich weiter auszubauen. Damit wir am Ende des Jahres sagen können: Wir haben Oberösterreich wieder ein gutes Stück nach vorne gebracht“, erklärt LH Stelzer.

Zuversicht und Hoffnung

Die österreichischen Bischöfe haben zum Jahreswechsel dazu aufgerufen, mit Zuversicht und Hoffnung ins Jahr 2023 zu gehen. In ihren Jahresschlussandachten und Neujahrsgottesdiensten in den Domkirchen erinnerten sie laut Kathpress etwa an ihr gemeinsames Hirtenwort zum Advent, das unter dem Titel „Werft eure Zuversicht nicht weg!“ stand. Von „unfertigen Baustellen“, „Schattenseiten und bleibenden Sorgen“ im Rückblick auf das Jahr 2022 sprach der Linzer Bischof Manfred Scheuer. Vieles bleibe „Bruchstück“ — Baustellen seien etwa die Fragen zur Zukunft der Pflege, eine „Sinnhungerepidemie“, Migration, Flucht und Asyl, der Krieg. Außerdem gebe es „neben Aufbrüchen in der Kirche auch Erosionen des Glaubens und nicht wenige Verletzungen in der Kirche und durch die Kirche und Enttäuschung“.