Lindner will Oö. Jugendschutz an übrige Bundesländer angleichen

Nach fünf Jahren ist in OÖ neuerlich die Diskussion um ein neues Jugendschutzgesetz entbrannt. Der zuständige Landesrat Michael Lindner (SPÖ) will vor allem die Ausgehzeiten in OÖ an die Regeln der anderen Bundesländer anpassen.

Derzeit schert OÖ als einziges Land mit strengeren Vorschriften aus. Die FPÖ will diese auch beibehalten, die Grünen hingegen unterstützen den Vorschlag Lindners. Ergebnisoffen zeigt sich die ÖVP, Klubobmann Christian Dörfel stellt aber klar: „Beim Jugendschutz geht es um den Schutz und die Sicherheit für die Kinder, Jugendliche sowie die Familien im Allgemeinen und nicht um spezielle Einzelwünsche. Es ist irritierend, dass Landesrat Lindner eine breite Diskussion zum Jugendschutz führen möchte, gleichzeitig aber das Ergebnis bereits vorgeben möchte.“

Lesen Sie auch

Gesetz läuft heuer aus

Das oö. Jugendschutzgesetz läuft aufgrund einer sogenannten „Sunset-Klausel“ automatisch mit Ende des Jahres aus und muss daher novelliert werden. Die Sunset-Klausel soll ebenso fallen wie die vom Rest Österreichs abweichende Ausgehzeiten-Regelung.

Für beides gebe es „keine sachliche Grundlage“, erklärte Claudia Humer, Leiterin des Referats Verwaltungspolizei, am Donnerstag. Während in allen anderen Bundesländern Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr bis 23 Uhr und zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr bis 1 Uhr ausgehen dürfen, müssen sie in Oberösterreich eine Stunde früher zu Hause sein.

Grenze für CBD-Produkte

Neu in das Gesetz kommen soll ein Verbot von tabakfreien Nikotinbeuteln und rauchbaren CBD-Produkten für Unter-18-Jährige. Nikotin mache rasch abhängig und die Beutelchen, die man sich unter die Zunge legt, seien derzeit noch nicht im Nichtrauchergesetz des Bundes enthalten, so Lindner.

Diese Lücke wolle man vorsorglich schließen. Schon bald soll ein Entwurf in Begutachtung gehen, ein Landtagsbeschluss muss im Herbst erfolgen, damit das Gesetz 2024 in Kraft treten kann.