Linzer ÖVP ruft Stadtsenat zu Sondersitzung auf

„Die Debatte über die Auswirkungen der Teuerung und mögliche Maßnahmen in und durch die Stadt vermissen wir derzeit komplett“, so Vizebürgermeister Martin Hajart, Stadträtin Doris Lang-Mayrhofer und Klubobfrau Elisabeth Manhal (alle ÖVP) am Montag. Gemeinsam fordern sie eine Sondersitzung des Stadtsenates.

In der Sitzung sollen drei Hauptpunkte Thema sein, so Hajart: „Wir wollen eine Analyse der Linzer Bevölkerungsstruktur, um die Auswirkungen der Preisexplosion konkret auf Linz heruntergebrochen besser abschätzen zu können. Außerdem wollen wir wissen, wie die Linz AG und auch die Stadt selbst auf den Winter und Herbst vorbereitet sind.“

Unklar sei auch, ob unter gegebenen Voraussetzungen, das geplante Doppelbudget hält, oder notfalls abgeändert werden müsse. Daneben gäbe es viele andere Fragen, die Klärung brauchen: Wie sieht es für Vereine aus? Werden Turnsäle, Schwimmbäder, oder Sportplätze für sie teurer? Was passiert mit Mieter städtischer Wohnungen bei Zahlungsrückständen?

„Wir wollen hier alle Zuständigen in der Stadt an einen Tisch holen und einen gemeinsamen Weg durch die Krise skizzieren. Es geht nicht darum andere Fraktionen oder den Bürgermeister anzupatzen“, betonen die drei ÖVP-Vertreter.

Verwundert zeigt sich SPÖ-Fraktionsvorsitzender Stefan Giegler über die Forderung der Linzer ÖVP. „Das ist frei nach dem Motto: Maßnahmen nur dort fordern, wo man nicht selbst die Verantwortung trägt. Oder anders formuliert: nur dort, wo man sie selbst nicht finanzieren muss“, ärgert sich Giegler und spielt den Ball weiter Richtung Bund und Land Oberösterreich.