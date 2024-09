Live-Unfreundlichkeiten zwischen Nehammer und Babler

Die ORF-Konfrontationen zur Nationalratswahl haben am Donnerstagabend das erste Duell von zwei der drei Kanzler-Anwärter gebracht: ÖVP-Obmann Karl Nehammer traf auf SPÖ-Chef Andreas Babler. Allzu laut wurde es nicht, die gewählten Worte waren hingegen praktisch durchgehend unfreundlich. Viel gemeinsame Basis für eine zukünftige Regierungsarbeit ließ sich nicht erkennen. Auseinander gingen die Konzepte vor allem in der Steuerfrage.

Während Babler betonte, dass an Vermögenssteuern „kein Weg vorbei führt“, bewarb Nehammer Entlastungen. Die vom SP-Chef gewünschten Vermögens- und Erbschaftssteuern nannte er „sinnlos“. Überhaupt solle man nicht Unternehmer gegen Arbeitnehmer ausspielen: „Sie müssen endlich raus aus der Diktion und Dogmatik der 30er-Jahre.“ Er sei gerne in den 30er-Jahren, replizierte Babler, nur sei er in jenen des 21. Jahrhunderts und Nehammer in jenen vor 100 Jahren.

Lesen Sie auch

Der SP-Chef, der der Koalition konsequent Versagen im Kampf gegen die Teuerung attestierte, hielt Nehammer vor: „Sie wollen weiter die Superreichen schützen.“ Auch Respektlosigkeit gegenüber finanziell schwächer Gestellten ortete Babler, weiters eine „unglaubliche Abgehobenheit“. Das wollte der Kanzler nicht auf sich sitzen lassen: „Ich bin ja ein Christlich-Sozialer.“ So sei der Zugang auch ein anderer als jener der SPÖ: „Wir setzen auf Eigentum, nicht auf Plattenbau.“ Der SP-Chef attestierte dem VP-Vorsitzenden wiederum: „Sie sind der Totengräber der politischen Mitte in dem Land.“

Trotz all der Unterschiede schlossen beide eine Koalition mit dem jeweils anderen nicht aus: „Man wird nachher sehen, wie Konstellationen aussehen können, um eine tragfähige Mehrheit zu haben“, so Nehammer. Eine Koalition mit FP-Chef Herbert Kickl schloss er aus. Babler glaubte ihm das nicht. Seine Partei werde hingegen sicher nicht mit den Freiheitlichen koalieren, egal wer deren Vorsitzender ist: „Da braucht es ein bisschen Haltung.“ Die FPÖ sei ein „aktiver Teil der extremen Rechten“, mit der kein demokratischer Staat zu machen sei.

Das Duell endete schließlich mit einem munteren Durcheinanderreden, bei dem der Zuseher wohl kaum mehr ein Wort verstanden hatte.