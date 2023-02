Maskenpflicht-Ende in Wiener Öffis Ende Februar

Nach Beratungen der Corona-Expertenrunde der Stadt Wien hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch ein Ende des Wiener Sonderwegs angekündigt. Es sei zu verantworten, dass die „Sonderregelungen in der Stadt Wien nicht verlängert werden“, sagte Ludwig. Damit endet mit Ende Februar die Maskenpflicht in den Öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in den Apotheken.

Auch die PCR-Testpflicht für Besucherinnen und Besucher in Spitälern und Pflegeheimen entfällt, die Besuchergrenze von drei Personen pro Tag wird aufgehoben, sagte der Bürgermeister bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Beratungen.

Lesen Sie auch

Die geltende Wiener Verordnung läuft bis Ende Februar und wird somit nicht verlängert. „Der Großteil der Wienerinnen und Wiener hat die Maßnahmen konsequent mitgetragen“, sagte Ludwig.

Der Bund hat ein Ende der Coronabestimmungen bis spätestens 30. Juni angekündigt, die Maskenpflicht in vulnerablen Bereichen wie Spitälern oder Pflegeheimen soll mit 30. April enden. Das werde auch in der Bundeshauptstadt gelten, „wir orientieren uns an den Bundesgegebenheiten“, sagte der Wiener Bürgermeister.

Michael Binder, der medizinische Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes (WiGEV), betonte, dass es wichtig sei, dass „in Wien die Überwachungsuntersuchungen weiter geführt werden“, meinte er mit Blick auf die Abwasseranalysen. Die Simulationen der Experten der Stadt Wien gehen von Mitte Februar bis Mitte März noch von einem „diskreten weiteren Anstieg“ bei den Corona-Fallzahlen aus und dann von einer Abnahme der Erkrankungswelle, führte Binder aus. Das werde „sicher fordernd, aber nicht so, dass wir befürchten müssen, dass die Kapazitäten in den Spitälern überschritten werden“, sagte Ludwig.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

„Auch in der WHO-Definition ist die Pandemie noch nicht vorüber, es ist weiterhin große Aufmerksamkeit notwendig, aber wir sehen zumindest eine deutliche Verbesserung bei der Erkrankungsentwicklung“, betonte Binder. Er hoffe, „dass sich das auch in weiterer Zukunft so entwickeln wird“.

Die FPÖ forderte den Bürgermeister auf, sich nach Aufhebung der „schikanösen Maßnahmen“ um die „dringend notwendige Sanierung des Gesundheitssystems“ zu kümmern. „Denn wenn Ludwig sagt, dass für ihn die Gesundheit der Menschen als das höchste Gut gilt, dann muss man sich schon fragen, warum er seinen unfähigen Gesundheitsstadtrat Hacker samt WiGEV-Management nicht längst in die Politpension geschickt bzw. entlassen hat“, so der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp in einer Aussendung.