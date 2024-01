Mehr als 70 Prozent des Regierungsprogrammes abgearbeitet

VOLKSBLATT: Jahreswechsel ist auch immer Anlass, das vergangene Jahr zu bilanzieren. 2023 war auch für die ÖVP ein herausforderndes Jahr. Was war für den Klubobmann das Highlight?

WÖGINGER: Wir haben zahlreiche wichtige Beschlüsse im Parlament geschafft. Die Abschaffung der schleichenden Steuererhöhung, also der Kalten Progression, war ein Meilenstein. Und die Valorisierung der Familienleistungen war mir ebenso ein besonderes Anliegen. Zudem sind wir im vergangenen Jänner, also vor einem Jahr, zurück ins historische Parlamentsgebäude am Ring gezogen. Auch das war ein besonderer Moment für mich.

Was hätten Sie lieber nicht erlebt?

Auf so manches Wort vor allem von FPÖ-Chef Herbert Kickl im Hohen Haus hätte ich gerne verzichtet. Dieser Umgangston gehört sich nicht und hat in Österreich und im Parlament nichts verloren. Und das vergangene Jahr war neben dem Angriffskrieg von Russland in der Ukraine, der weiterging, natürlich von den dramatischen Ereignissen des Terroranschlages vom 7. Oktober in Israel geprägt. Diesen 7. Oktober und alles war danach passiert ist, hätte ich gerne nicht erlebt.

Ein bisschen verwunderlich ist, dass einerseits immer wieder öffentliche Konflikte mit dem Koalitionspartner ausgefochten werden, andererseits scheint das Regierungsprogramm trotzdem abgearbeitet zu werden. Wie gut ist denn das Klima mit den Grünen?

Wir arbeiten gut und intensiv zusammen. Ich bin nun seit mehr als 20 Jahren im Parlament und wir haben schon mit der SPÖ und mit der FPÖ regiert. Aber was wir mit den Grünen in den vergangenen vier Jahren trotz Pandemie und Angriffskrieg in der Ukraine mit den dramatischen Folgen der Teuerung zusammengebracht haben, ist enorm.

Wie viel ist eigentlich bereits umgesetzt und welche Vorhaben aus dem Koalitionsprogramm sollen noch unbedingt abgearbeitet werden?

Wir haben wohl mehr als 70 Prozent des Regierungsprogramms schon umgesetzt. Und es bleiben uns noch mehrere Monate bis zum Ende dieser Legislaturperiode, in denen wir intensiv weiterarbeiten werdne.

In Kürze starten zwei U-Ausschüsse. Was erwarten Sie sich? Und wir wird sich das auf das Klima zwischen den Parteien auswirken?

Wir haben es erlebt, dass die politische Stimmung während U-Ausschüssen immer sehr aufgeheizt ist. In einem Wahljahr wird dies wohl noch intensiver werden.

Im kommenden Jahr ist ein globales Superwahljahr. Wie kann es gelingen, dass Österreich nicht durch Dauerwahlkampfmodus gelähmt wird?

Wie ich schon gesagt habe: Die Regierungsparteien werden gemeinsam intensiv weiterarbeiten, denn dazu wurden wir gewählt. Es ist nicht im Sinne der ÖVP eine Stopp-Taste bei der wichtigen inhaltlichen Arbeit für das Land zu drücken. Wir arbeiten mit aller Kraft.

Wann wird der Wahltermin für den Nationalrat fixiert?

Ich gehe vom regulären Wahltermin Ende September aus.

Sie sind seit über 20 Jahren im Nationalrat. Macht es noch Spaß oder anders gefragt, wollen Sie auch für die kommende Periode kandidieren?

Ich bin nun mehr als 20 Jahre im Parlament und meine Position als Klubobmann füllt mich aus und ich bin mit voller Freude bei der Arbeit. Es ist eine politische Schlüsselstelle und ich würde mich natürlich freuen, diese Position auch in Zukunft inne zu haben.

Die Fragen an Klubobmann August Wöginger stellte Herbert Schicho