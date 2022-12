Mehr Geld für oö. Familien

Die Teuerung trifft auch die Familien. Neben den alltäglichen Lebenshaltungskosten, sind es auch Kosten für die schulische Ausbildung und die Kinderbetreuung, die das Haushaltsbudget belasten.

Das Land OÖ verdoppelt daher Schulveranstaltungshilfe für das Schuljahr 2022/23 und zusätzlich wird für anspruchsberechtigte Familien für die Teilnahme ihres Kindes an einem mindestens viertägigen Schulskikurs, ein Zuschlag in der Höhe von 100 Euro für die notwendige Skiausrüstung sichergestellt: Für einen fünftägigen Schulskikurs erhalten Familien daher 250 Euro Zuschuss (statt bisher 125 Euro) sowie 100 Euro für die Skiausrüstung. Findet der Skikurs in Oberösterreich statt, übernimmt das Land OÖ zudem auch die Kosten für die Liftkarte.

Auch der OÖ Kinderbetreuungsbonus wird auf 960 Euro pro Jahr (80 Euro im Monat) angehoben. Darüber hinaus gibt es eine erhebliche Anhebung des Förderbetrages beim OÖ.

Mehrlingszuschuss (Zwillingsgeburten 550 Euro statt 500 Euro, Drillingsgeburten 1100 Euro statt 1000 Euro, für jeden weiteren Mehrling 550 Euro statt 500 Euro). „Mit diesen finanziellen Mitteln greifen wir den Familien in Oberösterreich unter die Arme“, betont Familienreferent LH-Stv. Manfred Haimbuchner.