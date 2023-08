Mehr Geld für Sozialversicherungen

„Die Sozialversicherungen brauchen die entsprechenden Geldmittel, um die Finanzierung des niedergelassenen Bereichs zu gewährleisten und weiter auszubauen“, unterstützt OÖ-Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser die Forderung von Peter Lehner, Co-Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, nach mehr Mitteln beim gerade laufenden Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern.

„Vor allem aber muss die Grenze der dualen Finanzierung im Gesundheitssystem anders gezogen werden“, betont Niedermoser. So müssten künftig die Leistungen der Kassenärzte sowie die Leistungen der Spitalsambulanzen, die im niedergelassenen Bereich versorgt werden können, aus einem Topf, und der stationäre Bereich aus einem zweiten Topf finanziert werden. „Dafür braucht es die notwendige finanzielle Rückendeckung.“

Niedermoser fordert zudem jene knapp 300 Mio. Euro zurück, die seit der „misslungenen Kassenfusion aus Oberösterreich verschwunden und im Wiener ÖGK-Moloch versickert“ sind. Alleine 2021 wurde laut Bilanz der OÖ-Landesstelle ein Plus von 92,4 Mio. Euro erwirtschaftet und nach Wien transferiert. „Das ist das Geld der Versicherten in Oberösterreich, also muss es auch dem Gesundheitssystem in unserem Bundesland zur Verfügung stehen“, so Niedermoser.

Denn der Ausbau des niedergelassenen Bereichs sei eine unumgängliche Voraussetzung für eine gezielte und dringend notwendige Steuerung der Patientinnen und Patienten durch das System. Laut Niedermoser sollte der Bund so ehrlich sein und den Patienten sagen, dass künftig nicht mehr alles sofort und zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich sein werde.

„Wesentliche Teile der gescheiterten Reform müssen so schnell als möglich zurückgenommen werden. Das beginnt dabei, dass die Beitragszahler wieder mitbestimmen dürfen und endet bei einem solidarischen Beitragssystem“, fordert der oö. SPÖ-Chef Michael Lindner.