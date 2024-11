Meiste Gremien nach steirischer Landtagswahl tagen am Montag

Nach der geschlagenen Landtagswahl in der Steiermark werden die ersten Parteigremien bereits am Montag tagen. FPÖ-Wahlsieger Mario Kunasek hatte schon im Vorfeld angekündigt, keinen traditionellen „blauen Montag“ einzulegen, sondern schon am Tag nach der Wahl die Parteispitzen zusammenzutrommeln. Die ÖVP hat für Montagmittag eine Landesparteivorstandssitzung mit der Vertrauensfrage für Parteichef Christopher Drexler geplant – ebenso die SPÖ, aber erst um 15.00 Uhr.

Die FPÖ tritt Montagnachmittag von 17.00 bis 19.00 Uhr zusammen, um den entsprechenden Beschluss für die Regierungsverhandlungen zu fassen. Die Einladungen zu den Gesprächen sollen dann am Dienstag ausgeschickt werden. Geplant ist zumindest noch eine Sondierung in der Woche nach der Wahl, hieß es aus Parteikreisen. Die KPÖ hält ihre Vorstandsgremialsitzung am Montag um 17.00 Uhr ab.

Die NEOS haben im Vorfeld angekündigt, dass sie sowohl am Montag als auch am Dienstag einen freien Tag einlegen wollen – ob es dabei bleibt, war Sonntagabend noch offen. Die Grünen haben für Dienstag um 16.00 Uhr ein Zusammenkommen der Gremien angesetzt.