Mit 600-Euro-Stipendium gegen Fachkräftemangel in Jugendhilfe

Die Landesregierung setzte mit dem Beschluss der Erweiterung des Oö. Pflegestipendiums einen wichtigen Schritt im Kampf gegen den Fachkräftemangel im sozialpädagogischen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (KJH). Auf Initiative von Landeshauptmann Thomas Stelzer und der beiden Landesräte Michael Lindner und Wolfgang Hattmannsdorfer werden Studierende des FH-Lehrgangs „Akademische/r sozialpädagogische/r Fachbetreuer/in“ ab dem Sommersemester 2024 einkommensunabhängig ein Stipendium in Höhe von 600 Euro pro Monat erhalten. Das soll für zusätzliche Studierende im von Fachkräftemangel betroffenen sozialpädagogischen Bereich sorgen.

FH-Lehrgang soll helfen

Der derzeit vorherrschende Fachkräftemangel in Österreich sei besonders in den Sozialberufen erkennbar und sorge für eine angespannte Arbeitsmarktsituation. Der Bereich der Sozialpädagogik in der Kinder- und Jugendhilfe (KJH) bilde hier keine Ausnahme. Sozialpädagogische Fachbetreuer in der Kinder- und Jugendhilfe begleiten Kinder, Jugendliche und ihre Familien mobil und stationär in den Bereichen Erziehung, Beratung, Betreuung und Krisenintervention.

Zur Deckung des Bedarfes an gut ausgebildeten Fachbetreuern wurde durch das Land OÖ der FH-Lehrgang eingeführt. Jedoch gab es in der jüngsten Vergangenheit bei den Lehrgangsanmeldungen Rückgänge und führte somit zu einer Verschlechterung des Fachkräfteangebots.

„Mit der Ausweitung des bestehenden Pflegestipendiums auf die Berufsgruppe der sozialpädagogischen Fachbetreuer setzen wir einen Anreiz, um mehr Menschen für eine Ausbildung zu begeistern“, so LH Stelzer.

Wichtige KJH-Arbeit

„Mit dem Oö. Pflegestipendium in Höhe von 600 Euro haben wir einen wichtigen Anreiz zur Gewinnung von Fachkräften in der Pflege gesetzt und weiten dieses Stipendium nun auch auf den Bereich der sozialpädagogischen Fachbetreuer/innen aus“, begründet LR Hattmannsdorfer die Entscheidung der Finanzierung aus seinem Ressort und LR Lindner ergänzt: „Die Arbeit von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen hat auf das Leben von Kindern, Jugendlichen und Bezugspersonen unmittelbaren Einfluss und ist von unschätzbarem Wert. Sie zählt sicher nicht zu den leichtesten, aber mit Sicherheit zu den erfüllendsten Tätigkeiten.“