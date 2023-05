Moderne Wege für die Pflege

Eigentlich kennt man Garmisch-Partenkirchen nur als Fixpunkt am Neujahrstag, aber der barische Landkreis in den Alpen hat mehr zu bieten als nur eine Sprungschanze. Das Fleckchen rund um die Zugspitze gilt vor allem unter betagten Deutschen als besonders reizvoll.

Die Folge: Es ist der Landkreis mit dem höchsten Durchschnittsalter. Und damit sind auch Pflege und Betreuung dieser Menschen für die Politik eine Herausforderung. Erleichtert wird diese vor Ort allerdings durch eine großzügige Spende.

Das Unternehmerpaar Ingeborg und Günter Leifheit, das mit der Herstellung von Haushaltswaren sehr erfolgreich war, hat ihrer „Wahlheimat“ 57 Mio. Euro vermacht mit der Auflage, die „Lebensqualität für ältere und pflegebedürftige Menschen im Markt auf verschiedensten Ebenen zu fördern“.

Und genau das probiere man, so die CSU-Bürgermeisterin Elisabeth Koch. Von dem Erfolg konnte sich dieser Tage auch eine Delegation aus Oberösterreich mit Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) an der Spitze überzeugen. So wurde etwa im Zentrum des Ortes das alte Finanzamt revitalisiert.

Dort haben nun die verschiedensten Pflegeeinrichtungen ihren Stützpunkte. Daneben wurde ein Haus mit günstigen und seniorengerechten Wohnungen errichtet.

Brückenschlag Geriatronik

Aber auch geforscht wird in Garmisch-Partenkirchen. An einer Zweigstelle der Technischen Universität München (TUM) arbeiten 16 Wissenschaftler aus acht Nationen an der Entwicklung von „Pflegerobotern“. Unter dem Titel „Geriatronik“ soll der Brückenschlag zwischen Geriatrie und Mechatronik geschafft werden. Der Prototyp „Garmi“ soll erstens bei der Pflege und bei der Therapie mithelfen

Er kann aber auch als „verlängerter Arm“ eines Mediziners, der übers Internet „Garmi“ anleitet, fungieren. Und im kommenden Jahr wird in Garmisch-Partenkirchen der nächste Schritt gemacht. Direkt am Bahnhof soll ein eigener Pflege-Campus für 200 bis 300 Studenten entstehen.

Auf 30.000 Quadratmeter sollen ein Masterstudium der TUM, die Caritas, eine Pflegeschule und Betreutes Wohnen stattfinden. Durch die Ansiedlung auf dem Campus-Gelände könnten Pflegekräfte unmittelbar im Umgang mit unterstützenden (Roboter-) Technologien geschult werden. Neue Berufsbilder wie der „Pflegetechniker“ sollen hinzukommen.

JKU-Vizerektor Stefan Koch und JKU-Robotik-Professor Andreas Müller knüpften bereits erste Kontakte für die Zusammenarbeit, so könnte man etwa in einer „Sommerschule“ Studenten austauschen. Neben der Mechatronik gebe es an der JKU ein breites Spektrum medizinischer Forschung, die durch eine Zusammenarbeit profitieren könnten, so Koch.

„DeinHaus 4.0“

Grundsätzlich sei Bayern ein Tempomacher in Sachen Pflege, deshalb freue man sich, dass es nun eine „Pflegepartnerschaft“ zwischen OÖ und Bayern gebe, so Hattmannsdorfer nach einem Gespräch mit dem bayrischen Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek in München. Besonders interessant sei das Projekt „DeinHaus 4.0“.

Die Technische Hochschule Deggendorf sucht dabei technisch-digital gestützte Lösungen, die den älteren Menschen den Alltag erleichtern sollen. In Mustereinrichtungen können Interessierte diese dann anschauen und ausprobieren.

„DeinHaus 4.0 soll dazu beitragen, Berührungsängste und Vorbehalte vor neuen Techniken abzubauen und die Akzeptanz für digitale Assistenzen in der Bevölkerung zu verbessern“, so Hoeltschek. Hattmannsdorfer möchte ein derartiges Projekt nun auch in Oberösterreich umsetzen. „Wir wissen, dass unsere ältere Generation möglichst lange zu Hause bleiben möchte. Die Digitalisierung bietet hierfür unglaubliche Chancen“, so der Soziallandesrat.

