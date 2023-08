Nach den Ferien ist vor den Ferien

Am 4. September startet in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland das neue Schuljahr, in den anderen Bundesländern geht es am 11. September los. Die ersten Ferien gibt es aber bereits wieder Ende Oktober.

Zum vierten Mal stehen die österreichweiten Herbstferien zwischen Nationalfeiertag (26. Oktober) und Allerseelen (2. November) auf dem Programm. Da der 2. November heuer ein Donnerstag ist, dürften viele Schulen den Tag darauf auch noch schulautonom freigeben. Maria Empfängnis (8. Dezember) fällt heuer auf einen Freitag, womit die Schüler heuer in der Adventzeit automatisch ein verlängertes Wochenende haben. Die Weihnachtsferien dauern von 23. Dezember bis 7. Jänner. Bis 31. Dezember müssen Anträge auf Schulbeihilfe eingebracht werden.

Die Semesterferien 2024 stehen in Oberösterreich von 17. bis 25. Februar auf dem Plan. Osterferien haben die Schüler einheitlich vom 23. März bis 1. April. Der Staatsfeiertag am 1. Mai fällt im kommenden Schuljahr auf einen Mittwoch. Gleich am Tag darauf (2. Mai) beginnt dann mit den Prüfungen in Deutsch die Zentralmatura 2024, sie dauert bis 16. Mai (Latein/Griechisch). Grund für die lange Dauer ist Christi Himmelfahrt am 9. Mai — der Donnerstag-Feiertag unterbricht die Reifeprüfung. Der Freitag darauf ist als Zwickeltag außerdem ein traditioneller Termin für einen weiteren schulautonom freien Tag.

Schuljahr endet früh

Nicht mehr wirklich Feriencharakter haben die Pfingstferien von 18. bis 20. Mai: Sie bestehen außer dem Pfingstwochenende nur mehr aus dem Pfingstmontag – der Dienstag wird seit der Einführung der Herbstferien normal unterrichtet (außer er wird schulautonom freigegeben). Letzter Feiertag vor dem Schulende ist dann Fronleichnam am 30. Mai. Der darauffolgende Freitag ist als Zwickeltag ein weiterer Kandidat für einen schulautonomen Tag.

Das Schuljahr endet relativ früh — letzter Schultag ist in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland am 28. Juni, in den restlichen Bundesländern am 5. Juli. Der Schulbeginn im Schuljahr 2024/25 steht dafür schon am 2. bzw. 9. September 2024 am Programm.