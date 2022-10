Nach Tirol-Wahl: Schwarz-Rot präsentiert sich

Die neue Tiroler Landeskoalition aus ÖVP und SPÖ präsentiert sich Freitagmittag rund vier Wochen nach der Landtagswahl und nach zweiwöchigen Verhandlungen erstmals der Öffentlichkeit. In einer gemeinsamen Pressekonferenz im Innsbrucker Landhaus stellen Bald-Landeshauptmann und ÖVP-Obmann Anton Mattle und der künftige Landeshauptmannstellvertreter und SPÖ-Chef Georg Dornauer Programm und Team vor. Die personelle Besetzung war bereits im Vorfeld bekannt geworden.

Zuvor wird noch der ÖVP-Landesparteivorstand Freitagvormittag dem schwarz-roten Pakt seinen Sanktus geben. Dann lädt das neuen Führungsduo Mattle/Dornauer zu dem Pressegespräch unter dem Motto „Stabilität in der Krise. Erneuerung für Tirol“. Die ÖVP wird künftig – inklusive Mattle – fünf Regierungsmitglieder stellen, die SPÖ – inklusive Dornauer – drei. Auf beiden Seiten gibt es neue Gesichter. Die konstituierende Landtagssitzung mit der Wahl der neuen Regierung findet dann kommenden Dienstag statt.

Eine schwarz-rote Koalition ist in Tirol alles andere als ein Novum. Seit dem Aus für das Proporzsystem in der Landesregierung Ende der 1990er-Jahre regierte eine solche Konstellation Tirol bis 2013. Dann vollzog Noch-Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) nach der Landtagswahl im selben Jahr einen Wechsel und ging ein Bündnis mit den Grünen ein. Dieses ist in wenigen Tagen Geschichte.