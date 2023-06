Nächster Schritt zum Kinderland Nr.1

Der OÖ. Landtag hat gestern Änderungen bei der Kinderbetreuung beschlossen: So soll die Gruppengröße stufenweise in den nächsten fünf Jahren von 23 auf 21 Kinder reduziert werden, Kindergärten, Krabbelstuben und Horte müssen mindestens 47 Wochen im Jahr geöffnet haben. Wie berichtet muss ab dem Kindergartenjahr 2023/24 außerdem eine Überschreitung wieder genehmigt werden. Wenn drei Kinder einen Betreuungsbedarf anmelden, dann muss es in der Gemeinde ein Betreuungsangebot am Nachmittag geben. Offen bleibt allerdings, wie lange geöffnet sein muss. Eine Absage an einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr — eine Forderung von SPÖ und Neos — kam von OÖVP-Klubobmann Christian Dörfel. „Letzten Endes steigt der Druck auf junge Mütter, möglichst rasch wieder in den Berufsalltag einzusteigen“, fürchtet er. „Der Rechtsanspruch ist der direkte Weg zur Zwangsarbeit junger Mütter und das wollen wir nicht.“

Noch keinen konkreten Plan zur Erhöhung der Kinderbetreuungsquote bis 2030 gibt es im Bund. Der Rat der EU hat Ende 2022 seine Barcelona-Ziele erhöht: 45 Prozent der Kinder unter drei Jahren sollen 2030 an frühkindlicher Betreuung teilnehmen, so die Empfehlung. Laut Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) wolle man die Quote bis 2026/27 auf 33 steigern.