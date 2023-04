Nächster wichtiger Schritt für neues Digital-Gymnasium in Leonding

OÖ stellt Antrag für neues AHS-Leuchtturmprojekt am Campus in Hart

Das Bildungsland OÖ stellt gemeinsam mit der Stadt Leonding den Antrag für eine neue Digital-AHS in Leonding, das kündigten Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP), Bildungsdirektor Alfred Klampfer und Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SPÖ) gemeinsam am Montag an.

Das neue Gymnasium mit Schwerpunkt Digitalisierung soll mit dem Schuljahr 2024/25 in Leonding als Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht die Türen öffnen.

Lesen Sie auch

Bildung neu denken

Schülerstromanalysen der letzten Jahre hätten gezeigt, dass im Bereich Leonding eine Langform einer AHS dringend benötigt wird. „In OÖ stehen wir für die feste Überzeugung, dass Bildung die Chance für junge Menschen ist, sich für ihre Zukunft zu rüsten. Bildung denken wir nicht in starren Systemen, sondern in vitalen Chancen. Wir haben den Mut, neue Wege zu gehen und sind offen für moderne Pädagogik und moderne Schulen“, so Haberlander. Als Bildungsland lege man damit dem Bildungsminister ein sehr gutes Konzept vor.

Arena des Wissen

Als inhaltliche Vorarbeit für die Schulform hat die Stadt Leonding ein Rahmenkonzept für die Entwicklung eines Bildungs- und Berufsorientierungscampus bei der (öffentlichen) Pädagogischen Hochschule beauftragt und gemeinsam mit der Agentur für Standort und Wirtschaft Leonding entwickelt.

„Mir war wichtig in Leonding eine ganzheitliche Schule zu entwickeln, in der Kinder und Jugendliche mit Wissen angesteckt werden und Lust auf mehr bekommen, eine Arena des Wissens mit praxisnaher Ausbildung in Partnerschaft mit Betrieben aus der Region. Im Bildungscampus ist das Gymnasium das Herzstück. Das Konzept ist einzigartig in ganz Österreich und ich bedanke mich bei allen, die daran mitgewirkt haben“, so Naderer-Jelinek.

Neben den neuen Pflichtgegenständen „Digitale Anwendungen“ und im Schwerpunkt „Coding“ sowie der Pflichtgegenstand „Digitale Grundbildung“, die von Beginn an zweisprachig (Deutsch/Englisch) unterrichtet werden, gilt der reguläre Lehrplan einer AHS. Das neue Gymnasium stelle keine Konkurrenz zu anderen Schulen, wie der HTL, dar, sondern sei vielmehr eine notwendige und moderne Erweiterung des Angebots, ergänzt Klampfer.

Die Schule wird mit Beginn des Schuljahres 2024/25 vorerst als privates Realgymnasium – mit der Stadt als Betreiber – mit ersten und fünften Klassen starten. Die Verbundlichung – also die Übernahmen der AHS durch den Bund – ist mit dem ersten Maturajahrgang 2028/29 geplant. Am Montag wurde das Konzept dem Bildungsministerium übermittelt.