Grüne Abgeordnete Neßler kritisert Nehammer heftig für Video

Das aufgetauchte Video von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Samstag zu heftiger Kritik in den Reihen des grünen Koalitionspartners geführt. Die Äußerungen Nehammers seien „an Zynismus nicht zu überbieten“, der Kanzler habe „voller Verachtung und Realitätsferne“ über von Armut gefährdete Familien geredet, sagte die Tiroler Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler im Rahmen einer grünen Bezirksversammlung in Innsbruck.

„Wir wissen, dass Kinder hungrig in die Schule kommen“, richtete die Kinder-, Jugend- und Familiensprecherin ihrer Partei dem ÖVP-Bundesparteiobmann unter anderem aus. Grünen-Vizekanzler Werner Kogler hatte am Freitag verhaltener reagiert: Als „unachtsame Aussagen, manche sagen: Parolen“ hatte er Nehammers Aussagen bezeichnet und gemeint: „Diese Aussagen waren natürlich schon weit weg von den Lebensrealitäten dieser Frauen.“

Lesen Sie auch