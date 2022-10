Neue Asyl-Zeltstadt in OÖ regt auf „Wir nehmen die Sorgen sehr ernst“

Der Bund drängt wegen der starken Zunahme von Flüchtlingen in den Bundesbetreuungseinrichtungen — mittlerweile sind es mehr als 2015 — darauf, dass die Länder verstärkt Asylwerbende und Vertriebene in ihre Grundversorgung aufnehmen und für Unterbringungsmöglichkeiten sorgen. Die Bundesbetreuungsagentur (BBU) hat wegen der Engpässe bei den Betreuungsplätzen angekündigt Asylwerber in Zelten unterzubringen. Die BBU würde gerne auf feste Unterkünfte zurückgreifen und sei hier im Gespräch, insbesondere mit Tirol und Vorarlberg. „Im Vordergrund steht, dass wir keine Obdachlosigkeit produzieren“, sagte dazu BBU-Geschäftsführer Andreas Achrainer.

Widerstand in St. Georgen

Massiven Widerstand gegen die Zeltquartiere, die inzwischen bereits aufgebaut wurden, gibt es in der kleinen oö. Gemeinde St. Georgen im Attergau. Bürgermeister Ferdinand Aigner (ÖVP) will sich gemeinsam mit allen Fraktionen in der Gemeinde und den Bürgermeistern der Attergau-Nachbarorte Straß und Berg entsprechend „wehren“. „Bis Montag schauen wir uns die Lage an, und dann wissen wir wie. Zur Not sperren wir die Autobahn“, so Aigner. Es müssten auch andere Gemeinden etwas beitragen, die Unterbringung in Zelten sei zudem „menschenrechtlich verwerflich“. Im Erstaufnahmezentrum Thalham würden bereits 150 junge Männer leben, im ehemaligen Sanatorium Rupp habe man 70 Waisenkinder aus der Ukraine aufgenommen. Nun zusätzlich noch einmal zehn Zelte für bis zu hundert Menschen aufzustellen, das sei zu viel, so Aigner.

Lesen Sie auch

Auch in Kärnten hatte die Ankündigung der Zeltunterbringung für Unmut gesorgt. In einer „Hauruck-Aktion“ sei die Einrichtung der Klagenfurter Fremdenpolizei in der Ebentaler Straße aufgestockt und mit 160 Flüchtlingen belegt worden, wehrt sich LR Sara Schaar (SPÖ).

„Wir nehmen die Sorgen und Bedenken der Bevölkerung sehr ernst. Dass Zelte direkt angrenzend an Wohnhäuser aufgebaut werden, ist für die Bewohner unzumutbar. Zelte müssen an derartigen Orten unverzüglich entfernt werden. Das habe ich auch mit dem Innenminister und dem Bürgermeister in St. Georgen vereinbart“, sagte gestern der oö. Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer. „OÖ hat mit Rotem Kreuz, Volkshilfe und Caritas kontinuierlich die Kapazitäten ausgebaut und wird das auch weiterhin intensiv tun. Das Aufstellen von Zelten ist die Ultimo Ratio und verdeutlicht das Versagen der EU und dass Österreich im Stich gelassen wird.“ Man habe in OÖ heuer “bereits rund 800 zusätzliche Plätze für Asylwerber geschaffen und „über ein Viertel der bundesweiten Überstellungen an die Länder übernommen“. Der oö. FPÖ-Sicherheitssprecher LAbg. Michael Gruber reagierte „mit einem entschiedenen Nein. Die Sicherheitsbedenken der Gemeinde müssen ernst genommen werden. Ein paar Polizeistreifen werden da nicht ausreichen.“ Die Grüne Integrationssprecherin LAbg. Ines Vukajlovic forderte vom Land OÖ, „endlich für ausreichend menschenwürdige Quartiere“ zu sorgen.