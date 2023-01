Neue Pulte im Parlament mit Know-how aus OÖ

Im Zuge der Parlamentssanierung wurden auch die Pulte der Abgeordneten zum National- und Bundesrat erneuert. Darin und darauf befindet sich Technik made in Geinberg/OÖ. Die KOWE CNC GmbH wurde mit der Planung und Fertigung der mechanischen Komponenten für die Tische (Bild) beauftragt. Der Mechanismus ermöglicht, dass ein Touchscreen aus der zuvor bündig verdeckten Tischoberfläche fährt. Zudem wird eine Multimedia-Steckdosenleiste mit den von KOWE konzipierten und produzierten Frästeilen elegant verdeckt. „Besonders herausfordernd an diesem Projekt war der Mechanismus für die Bildschirme, da dieser sehr leise funktionieren und immer wieder exakt bündig schließen muss“, erklärt KOWE-Geschäftsführer Paul Kobinger, der dabei auf Zulieferer aus der Region setzte. In knapp zwei Jahren Projektlaufzeit wurden 4370 Einzelteile in 38 verschiedenen Baugruppen nach Wien geliefert und dort in die Pulte verbaut.