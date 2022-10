Neuer Demokratie-Lehrgang in Linz

Ab dem Sommersemester 2023 bietet die Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz (PHDL) einen neuen Hochschullehrgang „Politische Grundbildung“ an. Finanziell unterstützt wird der Lehrgang vom Oö. Landtag, wie Landtagspräsident Max Hiegelsberger bei der Präsentation am Mittwoch erklärte.

„Das Verständnis und die Zustimmung zur Demokratie zu stärken ist eines der zentralen Anliegen des oö. Landtags. Denn ohne Demokratie gibt es keine Rechtsstaatlichkeit, keine Freiheit, keinen Frieden.

Dieses Grundverständnis gilt es bereits in der Schule zu fördern. Unser gemeinsames Ziel ist klar: Für alle Fächer — von Geschichte über Mathematik bis hin zur bildnerischen Erziehung — sollen in Zukunft Lehrstoffpakete zur Verfügung stehen, um Demokratie lebensnah und anschaulich zu vermitteln“, so Hiegelsberger.

Der Lehrgang behandelt etwa Fragestellungen aus der Praxis: Wie viel eigene Meinung darf ich als Lehrender aktiv im Unterricht vermitteln und wie „politisch“ darf ich sein? Müssen diskriminierende Bemerkungen unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit unkommentiert bleiben?

„Sich als Pädagoge im Spannungsbogen zwischen der Meinungsfreiheit aller und einer sensiblen, aber klaren demokratischen Grundhaltung zu bewegen, diese auch didaktisch gut zu begleiten, ist oft ein schwieriges Unterfangen. Hier möchten wir den Pädagogen Lösungsansätze und altersadäquate Konzepte bieten“, erläutert Vizerektorin Gabriele Zehetner. Auch Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer freute sich am Mittwoch über den neuen Lehrgang. Dieser sei ein wichtiges Zeichen für mehr politische Bildung in den heimischen Klassenzimmern.