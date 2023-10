Neues Apothekengesetz

Das Apothekengesetz wird reformiert, ein entsprechender Entwurf wurde am Freitag in Begutachtung geschickt: Apotheken dürfen demnach künftig Medikationsanalysen und einfache Gesundheitstests wie Blutdruckmessungen durchführen, die Einrichtung von ausgelagerten Abgabestellen und Filialapotheken wird erleichtert.

Zudem können sie werktags zwischen 6 und 21 Uhr und samstags zwischen 6 und 18 Uhr öffnen, gab das Gesundheitsministerium am Samstag bekannt.

„Die österreichweit 1400 Apotheken sind für viele Menschen erste Anlaufstelle in Gesundheitsfragen. Mit dem neuen Gesetz können wir die hohe Kompetenz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch besser nützen“, so Minister Johannes Rauch (Grüne).

Das Gesetz soll Anfang 2024 in Kraft treten und den Patienten und Patientinnen mehr Beratung und Service zu bieten. „Anstatt die wohnortnahe, ärztliche Versorgung tatsächlich zu stärken, soll also nun vieles an die Apotheken ausgelagert werden“, kommt Kritik von Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart.