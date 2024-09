NR-Wahl: Heimische Prominente rufen zum Wählen auf

Knapp drei Wochen vor der Nationalratswahl ruft eine Reihe von Persönlichkeiten unter dem Motto #DeinMeinUnserÖsterreich dazu auf, am 29. September wählen zu gehen.

Mit Videobotschaften in Form von persönlichen Video-Anrufen wenden sie sich an Wahlberechtigte, „denen ein friedliches Miteinander, soziale Gerechtigkeit, Klima-und Naturschutz und eine demokratische Gesellschaft ein Anliegen sind“, wie es in einer Aussendung hieß.

Aufrufe kommen etwa von Rainhard Fendrich, Adele Neuhauser, Conchita Wurst oder Lilian Klebow. Die Videos sind unter www.dmuö.at und auf Instagram zu sehen.

NEOS-Videos gegen Reformstillstand

Auch die NEOS haben eine Videokampagne gestartet. In vier Videoclips wird in Form von Sketches der Status quo bei Bildung und Wirtschaft, Reformstillstand und fehlender Transparenz dargestellt. Dann tritt NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger auf und erzählt, wie ihre Lösungen aussehen würden.

Messner wegen FPÖ-Video verärgert

Dass FPÖ-Obmann Herbert Kickl seinen Weg nach oben mit jenem des Bergsteigers (und früheren grünen EU-Mandatars) Reinhold Messner verglichen hat, macht letzteren nicht glücklich, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet.

„Ich will in derartige Wahlkampftaktiken nicht involviert werden. Und zwar generell nicht“, erklärte er und lehnte Vereinnahmungen ab: „Beim Bergsteigen geht es um Seilschaften für den Gipfelsieg. Das sind gute Seilschaften. Jene in der Politik sind das eher nicht.“

Neue ORF-Sendung soll Berührungspunkte schaffen

Das neue ORF-Format „Wahl 24: ansichtssache – meine Wahl, deine Wahl“ will Wählerinnen und Wähler verschiedener Parteien miteinander ins Gespräch bringen. Dabei sollen „gegensätzliche Welten und Ansichten aufeinanderprallen, aber auf Augenhöhe ausverhandelt werden“.

Am ersten Sendungstermin am 11. September treffen eine FPÖ-Wählerin und ein Grünen-Unterstützer aufeinander, in der Woche darauf eine SPÖ-Sympathisantin und ein NEOS-Wähler. Den Abschluss des Formats gibt es am 25. September: eine ÖVP-Wählerin diskutiert mit einem „Weiß“-Wähler. Ausstrahlungstermin ist jeweils Mittwoch, 21.05 Uhr auf ORF 1 und ORF ON.