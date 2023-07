„Nur Anpacken bringt das Land voran“

Arbeit und Leistung sind der Garant für Wohlstand und Erfolg in Oberösterreich. Diesem Credo folgend präsentierten Landesparteichef Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger und ÖAAB-Landesobfrau LH-Stv. Christine Haberlander am Donnerstag die neue OÖVP-Agenda „Zukunft der Arbeit — Arbeit der Zukunft“.

Das Land OÖ müsse auch unter den Vorzeichen von Klimaschutz, Digitalisierung und Arbeitskräftebedarf ein Land der Arbeit und der Produktion bleiben. Deshalb habe man in fünf Experten-Foren mit Praktikern aus dem In- und Ausland die neue Agenda erarbeitet.

Lesen Sie auch

Säule für Wohlstand

„Arbeit und Leistung sind die Grundlagen für Entfaltung, Chancen der Kinder und Jugendlichen, Finanzierung des Sozialsystems und wirtschaftliche Stärke. Daher stellen wir unsere neue Agenda der teils verbreiteten Vollkasko-Mentalität gegenüber. Wir wollen jene stärken, die sich tatkräftig einbringen und für Leistung stehen – und alle anderen dazu motivieren und anleiten, ebenso ihren Beitrag zu leisten“, so Stelzer. Nur so könnten die soziale Säule und der Wohlstand nachhaltig abgesichert werden.

Hiegelsberger strich hervor, dass die Agenda keine Sammlung beliebiger Positionen und Vorschläge sei, sondern auf Grundwerte ausgerichtet ist: „Wir wollen die bevorstehenden Veränderungen in der Arbeitswelt aktiv mitgestalten und Orientierung geben — aber immer auf Basis unserer Werte: Schutz von Eigentum; Stärkung der Regionalität und Unabhängigkeit; Offenheit für Technologie sowie Bekräftigung der christlich-sozialen Prinzipien hinsichtlich Einsatz der Talente, Leistung, Eigen- und Mitverantwortung, Nachhaltigkeit und Schutz der Menschenwürde in Zeiten globaler Umwälzungen.“

Bildung als Schlüssel

Ein Hauptaugenmerk der Agenda liegt auf dem Kampf gegen den Personalmangel. Laut Fachkräftemonitor könnten bis 2030 bereits 172.000 Arbeitskräfte fehlen.

Hierfür brauche es daher eine „qualifizierte Zuwanderung“ mit einem aktiven und koordinierten Anwerben von Fachkräften aus Drittstaaten gemeinsam mit weiteren EU-Staaten. Dies müsse man aber auch weiterhin strikt vom vorübergehenden Asylschutz trennen, bekräftigte der OÖVP-Chef. Vereinfacht werden müsse auch die Anerkennung von im Ausland erworbener Qualifikationen. Aber auch in der Aus- und Weiterbildung müsse man weiter am Ball bleiben. Neben eine Stärkung der „Lehre mit Matura“, müsse der Fokus in der Bildung aber künftig noch mehr auf Digitalisierung gelegt werden.

Mehrarbeit belohnen

Die Agenda ziele zudem auf die Verbesserung des Arbeitsumfeldes ab, hieß es am Donnerstag. Ein konkreter Vorschlag ist dabei etwa die steuerliche Begünstigung von Überstunden. „Mehrarbeit muss sich auch lohnen. Wer Überstunden leistet, soll dafür auch gut bezahlt werden. Das angekündigte Bundes-Paket zur Entlastung von Überstunden muss daher rasch umgesetzt werden“, erwartet sich Stelzer. Eine klare Absage erteilt die Landespartei neuen Steuern oder Verstaatlichungen. „Damit bekennen wir uns ganz klar zu Leistung und Eigentum“, betonte Hiegelsberger. Auch eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich lehne man im Hinblick auf den Arbeitskräftemangel entschieden ab.

Wahlfreiheit statt Zwang

Viel mehr soll es „in Richtung Vollzeitarbeit“ gehen. Die sehr hohe Teilzeitquote sei „schon längst kein Thema mehr der Kinderbetreuung“, sondern ein grundsätzliches. Da vor allem Frauen Teilzeit arbeiten, will man sich aber noch stärker für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen. „Ein Land der Möglichkeiten ist ein Land der Chancengleichheit und der Wahlfreiheit. Als OÖVP treten wir daher immer für Wahlfreiheit und Entfaltungsmöglichkeiten statt Arbeitszwang ein. Jede Familie soll selbst entscheiden können, wie sie ihren Alltag gestaltet“, so Haberlander. Zudem brauche es ein automatisches Pensionssplitting, damit Frauen vor finanziellen Notlagen im Alter bewahrt werden können.

Einladung zum Miteinander

Die Aufforderung zu Arbeit und Leistung sei „eine Einladung zum Miteinander“, so Hiegelsberger. „Als christlich-soziale Partei werden wir niemals zulassen, dass selbst geschaffenes Eigentum durch überzogene neue Steuern entwertet wird. Wer sich aus Eigeninitiative oder gemeinsamer Leistung in der Familie Eigentum geschaffen hat, ist Eigentümer – mit allen damit verbundenen Rechten“, ist er überzeugt. „Wir wollen die Möglichkeiten für Menschen stärken, sich durch eigene Leistung etwas schaffen zu können, denn „das bringt Eigenständigkeit, stärkt die allgemeine Zufriedenheit und deshalb brauchen wir diese Aufstiegsorientierung“.