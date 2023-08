„Nur eine Politik der Mitte kann zusammenführen“

VOLKSBLATT: Sie sind in den vergangenen Wochen durch die Bezirke getourt. Warum tut man sich so ein Marathonprogramm an?

FLORIAN HIEGELSBERGER: Der Austausch mit unseren ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären ist mir sehr wichtig. Ich habe mir viele Themen mitgenommen, die wir jetzt in der Landespartei bearbeiten und thematisieren werden. Nur wenn wir wissen, was die Menschen bewegt, können wir als Oberösterreich-Partei am Punkt sein.

Wie ist die Stimmung unter den ÖVP-Funktionären in Oberösterreich?

Die Stimmung ist gut und alle sind sehr fokussiert. Das stimmt mich als Parteimanager optimistisch, denn nächstes Jahr ist ein wichtiges Wahljahr und eine positive Grundstimmung ist immer eine gute Basis. Es gibt natürlich immer einzelne Themen, aber die Zufriedenheit mit der Landespolitik ist konstant hoch. Oberösterreich ist ein Hort der Stabilität.

Sommerzeit ist auch die Zeit, wo man bei Festen, Wanderungen oder anderen Aktivitäten mit vielen Menschen ins Gespräch kommt. Worüber wird denn am meisten gesprochen und wo drückt der Schuh?

Das größte Thema ist nach wie vor die Teuerung. Viele sorgen sich, ob sie künftig genug zum Leben haben werden oder hinterfragen geplante Investitionen. Wir haben daher viele Hilfen aufgesetzt, die auch Wirkung zeigen. Mit der neuen Schulstarthilfe helfen wir jetzt gezielt Familien mit Kindern, die einen Wohn- und Energiekostenbonus erhalten mit 200 Euro pro Kind.

Eigentum und Leistung sind aktuelle Schlagworte in der Politik, welchen Zugang hat die OÖVP dazu?

Unser Anspruch ist ein unmissverständlicher: Die Politik sollte nicht darüber nachdenken, wie man den Leuten etwas wegnehmen kann, sondern wie sich die Leute etwas schaffen können. Wer etwas leistet, soll sich auch etwas leisten können. Um unseren Wohlstand erhalten und verbessern zu können, braucht es auch wieder eine Aufstiegsorientierung.

Auch die Freigabe von Suchtmitteln, im speziellen Cannabis, wird von einigen Seiten gefordert. Wie argumentieren Sie da dagegen?

Auch wenn oft versucht wird, Cannabis zu verharmlosen, bleibt die Droge sehr gefährlich und ist oft der Einstieg in eine verhängnisvolle Abhängigkeit. Wer Jugendschutz ernst nimmt, kann nur gegen eine Freigabe von Cannabis sein.

Die Politik hatte nie den besten Ruf, aber zurzeit scheint er noch schlechter geworden zu sein. Wie kann man das Vertrauen zurückgewinnen?

Wenn ich den Menschen zuhöre, merke ich, dass es eine Sehnsucht nach mehr Verlässlichkeit und weniger Aufgeregtheit gibt. Als Oberösterreich-Partei bemühen wir uns daher immer, die breite Mehrheit der Bevölkerung zu vertreten und verlässlich für die Menschen da zu sein. Nur eine Politik der Mitte kann zusammenführen und eine Brücke von den Rändern in die Mitte sein.

Das erste Drittel der Legislaturperiode ist schon wieder vorbei, wie lautet ihre Zwischenbilanz?

Es ist gelungen Oberösterreich gut und sicher durch eine schwere Zeit zu führen und gleichzeitig unsere Stärken zu festigen. Oberösterreich ist jetzt erstmals in die Top 20 Industrieregionen Europas aufgestiegen. Es konnte auch bereits wichtige Verbesserungen eingeleitet werden, etwa im Bereich der Kinderbetreuung, in der Pflege und im Bildungsbereich.

Wie sehen Sie die Diskussionskultur im Land OÖ, immerhin sitzen aktuell gleich sechs Parteien im Landtag?

Natürlich ist es mit mehr Parteien immer lebhafter, doch Diskurs und Diskussion machen eine Demokratie erst möglich und auch besser. Wichtig ist, dass es gelungen ist, das gute politische Klima und Miteinander in Oberösterreich beizubehalten. Diskussionen sind bei uns immer auf sachlicher Ebene und es gibt kaum Untergriffe.

Der Sommer und damit die politische Ruhezeit gehen bald wieder zu Ende. Hatten Sie Zeit zum Ausspannen, wie und wo funktioniert das für Sie am besten?

Ich war einige Tage in den Bergen unterwegs und wieder etwas mehr auf der Jagd. Die Natur und die Familie sind meine wichtigsten Orte, um Kraft zu tanken. Im August bin ich noch einmal im Ausland.

Mit OÖVP-LGF FLORIAN HIEGELSBERGER sprach Harald Engelsberger