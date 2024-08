Obeösterreichs Sommersprachcamps vereinen Spaß mit Lernen

Die Sommersprachcamps des Integrationsressorts des Landes und der VHS bieten zum Ferienende an acht Standorten in sechs Städten in Oberösterreich Deutschkurse für 6-14-Jährige an. Dabei wird eine sinnvolle Freizeitgestaltung mit dem Erlernen der deutschen Sprache bzw. Auffrischen der Kenntnisse verbunden.

Die Kurse starten diesen Montag und finden bis Ende August in Schulen in Linz (drei Standorte), Traun, Ansfelden, Wels, Steyr und Braunau mit insgesamt 310 Teilnehmer/innen statt.

„Erfolg in der Schule und Integration können nur gelingen, wenn Kinder ausreichend Deutschkenntnisse haben – je früher wir damit beginnen, desto besser. In den Sommersprachcamps wird die Ferienzeit sinnvoll genutzt, um Deutsch zu lernen. Kombiniert wird das Angebot mit Freizeitaktivitäten, um die Integration und die gesellschaftliche Teilhabe der Kinder zu fördern“, ist Integrations-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer überzeugt.

Zielgruppe der Camps sind Pflichtschulkinder zwischen 6 und 14 Jahren, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder aufgrund ihres Migrationshintergrunds einen besonderen Deutsch-Förderbedarf haben.

Der Vormittag wird für Deutschkurse in drei bis vier Altersgruppen genutzt. Am Nachmittag finden dann gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Bastelkurse, Wissenswettbewerbe und Ausflüge statt, um die Deutschkenntnisse bei Aktivitäten zu festigen.

Hattmannsdorfer konnte sich bei einem Besuch des Camps in der Linzer Stelzhammerschule mit 45 Teilnehmern ein Bild machen: „Gerade Kinder lernen schnell und einfach. Diese Chance nutzen wir und verknüpfen die Deutschkurse auch direkt mit spielerischen Aktivitäten – damit legen wir den Grundstein für Erfolg in der Schule, denn dafür sind ausreichend Deutschkenntnisse die Voraussetzung.“

„Am Format unserer Sommersprachcamps sieht man, was alles realisierbar ist, wenn viele an einem Strang ziehen. Die erfolgreiche Umsetzung wird erst durch das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure wie Land OÖ, Gemeinden und Schulen möglich. Wir sagen ‚Danke‘ im Namen der Kinder“, betonen Damir Saracevic, Institutsleiter bei der VHS und Esma Najjar-Softić, Projektkoordinatorin.

Sommersprachcamps als wichtiger Teil der Deutschlern-Strategie

LR Hattmannsdorfer setzt im Integrationsressort einen Schwerpunkt auf den Ausbau der Deutschkurse und die inhaltliche Weiterentwicklung und Zielgruppenfokussierung der Deutschkurse. 2024 investiert das Integrationsressort 800.000 Euro in gemeinsamem Angebote mit dem VHS, darunter die Sommersprachcamps, aber auch bewährte Angebote wie „Mama lernt Deutsch“.

Weitere Schwerpunkte setzt die VHS mit einer außerschulischen Lern- und Hausaufgabenbetreuung für Pflichtschulkinder mit Migrationshintergrund sowie einem Eltern- und Sprachbildungsprogramm, um auch das Elternhaus in die Integrationsangebote einzubinden.