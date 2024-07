Oberösterreich fordert sofortige Freilassung von Geiseln in Gaza

Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 hatte das Leben der israelischen Anwältin Shaked Haran auf unbeschreiblich grausame Weise getroffen. Bei einem Treffen mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander am Montag in Linz, schilderte sie erneut die schrecklichen Ereignisse.

Drei enge Familienmitglieder waren an diesem Tag getötet worden: Shakeds Vater Avshalom, ihre Tante Lilach und ihr Onkel Eviatar. Sieben weitere wurden von den Terroristen in den Gazastreifen verschleppt.

Nur einer kam seither nicht nach Hause und wird bis heute als Geisel festgehalten: Tal Shoham, 39. Er ist der Ehemann von Shakeds Schwester Adi Shohamund. Sie und die Kinder Naveh (8) und Yahel (4) sind inzwischen wieder in Freiheit.

Von Tal, der die israelisch-österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, gibt es seit mehr als acht Monaten keine Nachricht, kein Lebenszeichen.

Seit Monaten kämpft Haran, um die Freilassung ihres Schwagers. Sie und ihre Familie sprechen mit Medien, treffen Regierungspolitiker aus Österreich, Vertreter der katholischen Kirche und Diplomaten. Am Montag traf sich Shaked Haran deshalb zu einem Austausch mit LH-Stv. Haberlander.

„Die Berichte und Erzählungen berühren mich zutiefst und machen mehr denn je deutlich, dass es unsere Aufgabe ist, als Partner an der Seite Israels zu stehen“, unterstreicht Haberlander und schließt sich an die Forderungen des Bundeskanzlers, der Bundesregierung des österreichischen Parlaments an, die eine bedingungslose Freilassung von Tal Shoham und der verbleibenden israelischen Geiseln fordert.