Oberösterreich und philippinische Provinz unterzeichnen „Sisterhood Agreement“

Oberösterreich intensiviert die Kooperation mit den Philippinen bei der gemeinsamen Ausbildung und Anwerbung von Pflegefachkräften. Nachdem der Bund im Oktober 2023 ein Memorandum of Understanding mit der Republik der Philippinen abgeschlossen hat, setzt Oberösterreich nun den nächsten Schritt.

Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer und die Gouverneurin der Provinz Tarlac, Susan Yap, unterzeichneten ein Sisterhood Agreement.

„Dieses Sisterhood Agreement zwischen Oberösterreich und Tarlac ist ein einzigartiges Abkommen, das eine philippinischen Region erstmals mit einer europäischen Region abschließt. Gerade um qualifizierte Pflegefachkräfte nimmt der internationale Wettbewerb spürbar zu. Umso wichtiger ist, dass Oberösterreich Vorreiter bleibt und strategische Kooperationen und gute Partnerschaften pflegt. Wir werden Wohlstand in Oberösterreich nur erhalten können, wenn wir auch künftig ausreichend Fachkräfte gewinnen“, erklärt Hattmannsdorfer.

Die Philippinen hatten besonderes Interesse an der Zusammenarbeit speziell mit Oberösterreich, da sich das Bundesland im internationalen Vergleich in den vergangenen Monaten als verlässlicher Standort für philippinische Pflegefachkräfte hervorgetan hat. Das philippinische Ministerium für Migrant Workers nahm das Abkommen mit Oberösterreich zum Anlass für eine Roadshow in den Regionen, um die Karriere in gezielten Partnerländern zu befürworten.

Die konkreten Maßnahmen werden nun von beiden Regionen erarbeitet, insbesondere unter Einbindung der Hochschulen Oberösterreichs und Tarlac. So soll unter anderem der Schwerpunkt der Altenpflege/Geriatrie in den philippinischen Curricula mit Knowhow aus Oberösterreich gestärkt und so die Anerkennung der philippinischen Pflegeausbildung für einen Einsatz in Oberösterreich deutlich vereinfacht werden. Auch der Deutschunterricht als Pflichtfach an den Universitäten soll weiter ausgebaut werden.

„Das Memorandum of Understanding, das im Oktober 2023 zwischen dem BMAW und dem philippinischen Ministerium für Migrant Workers unterzeichnet wurde, zeigt beachtliche Ergebnisse: Die Anzahl der an philippinische Fachkräfte ausgestellten RWR-Karten hat sich bundesweit mehr als verdoppelt. Nun gelingt Oberösterreich mit dem Sisterhood Agreement ein wichtiger Schritt. Damit wird diese erfolgreiche Zusammenarbeit insbesondere auf Landesebene vorangetrieben, vertieft und intensiviert, um für Oberösterreich Fachkräfte im Pflege- und Gesundheitsbereich zu sichern“, streicht auch der Arbeitsminister Martin Kocher die Bedeutung des Abkommens hervor.

Oberösterreich hat bereits in den letzten Monaten die Grundlage für eine enge Zusammenarbeit mit den Philippinen gelegt. Nach einer Reise von Landesrat Hattmannsdorfer wurde ein Kooperationsabkommen der Fachhochschule für Gesundheitsberufe OÖ mit der Trinity University in Manila aufgebaut.

An der Trinity University wurde Deutsch als verpflichtendes Unterrichtsfach etabliert. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, Absolventinnen und Absolventen des

Pflegestudiums verstärkt für den Standort Oberösterreich zu gewinnen.

Rund 120 philippinische Pflegekräfte sind seit Projektstart nach Oberösterreich eingereist. Insgesamt sind für 2024 rund 100 Einreisen geplant, in den letzten Wochen reisten 25 in Oberösterreich ein, die im Klinikum Wels-Grieskirchen ihren Beruf ausüben.