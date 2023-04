Oberösterreicher gestalten mit

Im Auftrag von Landeshauptmann Thomas Stelzer koordiniert die Oö. Zukunftsakademie das Programm „Agenda.Zukunft“. Mit großem Erfolg, wie die nun veröffentlichte Bilanz des vergangenen Jahres zeigt.

Ziel der Agenda ist es, die Zukunftsarbeit des Landes OÖ mit dem Engagement der Menschen und den konkreten Gestaltungsprozessen in Gemeinden und Regionen zu verbinden.

„Wo viele kreative Köpfe an vielen verschiedenen Orten viele neue Ideen entwickeln, hat die Zukunft schon begonnen. Uns ist wichtig, dass Gemeinden, Dörfer und die Menschen selbst Teil dieser Zukunft sein können. Mit diesem Programm wollen wir die unzähligen kreativen Initiativen mit ihren nachhaltigen und zukunftsträchtigen Ideen, vor allem aber deren Umsetzung unterstützen“, unterstreicht Stelzer in einer Aussendung am Montag.

2022 wurden aus Mitteln des Programms 50 Prozesse und Projekte in 41 Gemeinden und drei Regionen unterstützt. Mehr als 4000 Oberösterreicher haben Ideen eingebracht und an deren Umsetzung mitgewirkt.

Die bearbeiteten Zukunftsthemen decken alle Lebensbereiche ab und reichen beispielsweise von einer aktiven Ortskernbelebung, Nahversorgung, alternativen Wohnformen über neue Kooperationsmodelle, Co-Working, Multilokalität, Fragestellungen zu Energiewende und Klimaschutz bis hin zum digitalen Landleben. Aus dem „Agenda.Zukunft“ -Programm wurden dafür 395.000 Euro bereitgestellt. Nimmt man die Leistungen des Fachbereichs für regionale Zukunftsgestaltung dazu, wurden im vergangenen Jahr in Summe 870.000 Euro aufgewendet.

Um das lokale Handeln mit einer globalen Perspektive zu verbinden, fließen die 17 weltweiten „Sustainable Development Goals“ in die Zukunftsprozesse ein. Ein Schwerpunkt ist etwa die Ausbildung von kompetenten Projektleitern in den Regionen Mühlviertel und Innviertel-Hausruck.