ÖAAB-Konferenz: „Arbeit schafft Einkommen, Eigentum und Sinn“

Im Vorfeld des „Tages der Arbeit“ am 1. Mai hat die OÖVP am Mittwochabend in Linz zu einer großen Arbeitnehmer-Konferenz unter dem Titel „Zukunft der Arbeit. Arbeit der Zukunft.“ in den Powertower der Energie AG geladen.

Mit rund 200 Betriebsräten und Arbeitnehmervertretern aus OÖVP, ÖAAB sowie aus der Fraktion Christlicher Gewerkschafter positionierte sich die OÖVP klar in Sachen Arbeitnehmer- und Arbeitsmarktpolitik.

Geplant ist auch eine umfassende Agenda, die in mehreren Expertenrunden erarbeitet, nach der Konferenz fertig gestellt und in den nächsten Wochen präsentiert wird.

Zufriedenheit in OÖ

„Wir stehen auf der Seite jener, die sich etwas schaffen wollen oder geschaffen haben“, unterstrich Landeshauptmann Thomas Stelzer die Entschlossenheit und Werthaltung: „Politik für die arbeitenden Menschen in unserem Land beginnt dort, wo wir als Volkspartei das schützen müssen, was wir uns durch unsere Arbeit ermöglichen: Einkommen und Eigentum!“

Stelzer nannte auch Zahlen: „Wir zählen heute in OÖ um 56.000 Erwerbstätige mehr als vor zehn Jahren, unter den 15 Bezirken mit der österreichweit geringsten Arbeitslosigkeit finden sich fünf Bezirke aus OÖ, eine Studie zeigt im Bundesländer-Vergleich für OÖ die höchste Arbeitszufriedenheit, das zweithöchste Haushaltseinkommen sowie das geringste Armutsrisiko.“

„Kinderland Nummer 1“

Für ÖAAB-Landesobfrau LH-Stv. Christine Haberlander brauche es Anreize durch bedarfsgerechte flexible Kinderbetreuung, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Kindern sich so ins Berufsleben einbringen können, wie sie es möchten.

„Oberösterreich soll das Land sein, das Eltern bestmöglich unterstützt und allen ein Angebot macht. Wir wollen das Kinderland Nummer 1 werden. Dafür schaffen wir jetzt Schritt für Schritt die Voraussetzungen“, betont Haberlander.

„Darum bauen wir die Öffnungszeiten aus, verkleinern die Gruppengrößen und verbessern die Rahmenbedingungen für Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Diesen Weg gehen wir gemeinsam mit den Gemeinden, die vor Ort einen klaren Blick auf den Bedarf haben.“

Arbeit als Bereicherung

„Arbeit soll Bereicherung und nicht Belastung sein“, sagte OÖVP-Geschäftsführer Florian Hiegelsberger. Es sei daher „geradezu grotesk“, wenn manche Kräfte in Zeiten des Arbeitskräftemangels und hoher wirtschaftlicher Dynamik einer Verkürzung der Arbeitszeiten bei vollem Lohn einfordern. „Das ist kein Programm für Arbeit und Zukunft. Das ist ein Programm gegen Arbeit und gegen Zukunft“, betonte Hiegelsberger.