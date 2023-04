ÖGK investiert 76 Mio. Euro für die ärztliche Versorgung im Land OÖ

Pecherstorfer: Dichte mit 95 Prozent sehr gut, Lücken in Linz und Wels

Nach erfolgreichem Honorarabschluss mit der Ärztekammer für OÖ und nachhaltigen Investitionen in die eigenen Gesundheits- und Serviceeinrichtungen investiert die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) jetzt 76 Millionen Euro zusätzlich in die ärztliche Versorgung in OÖ.

Dieses Geld stammt übrigens von den 316 Mio. Euro GKK-Rücklagen, die beim ÖGK-Zusammenschluss 2020 aus OÖ gekommen waren.

„Das sind etwa 70.000 Euro pro Vertragsärztin bzw. Vertragsarzt“, sagten am Donnerstag Ursula Krepp, Mitglied im Verwaltungsrat der ÖGK, und Michael Pecherstorfer, Vorsitzender des oö. ÖGK-Landesstellenausschusses, bei einer Pressekonferenz in Linz.

20 zusätzlich Planstellen

Damit sei nicht nur der hochwertige medizinische Standard für die Versicherten, sondern auch dessen nachhaltiger Ausbau sichergestellt. Weiters sei ein Ausbau des Stellenplans um 20 zusätzliche Stellen bis Ende 2025 vereinbart worden. Damit sollen Verbesserungen des oö. Versorgungsschlüssels in den Bereichen Augenheilkunde, Innere Medizin, Dermatologie und HNO-Krankheiten erzielt werden.

„Die Versorgungsdichte ist in OÖ mit 95 bis 96 Prozent sehr gut“, betonte Pecherstorfer. Lediglich in einzelnen Gemeinden gebe es noch Lücken, nannte er den Linzer Süden und Wels als Beispiele.

„Wir wollen, dass aus der ÖGK die modernste Gesundheitskasse Europas wird“, nannte Krepp als ambitioniertes Ziel. So seien etwa die Kassenformulare von 18.800 auf 1800 vereinheitlicht worden.

„Wir sorgen bei unseren Vertragsärzten auch für Familientauglichkeit und gute Work-Life-Balance, dazu tragen vor allem Gruppenpraxen und die bisherigen zehn Primärversorgungszentren in OÖ ganz wesentlich bei“, ergänzte Pecherstorfer.