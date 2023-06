ÖGK will Wahlärzte mehr einbinden

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) will Wahlärzte besser ins öffentliche System einbinden — sie sollen etwa zur Mitarbeit bei Bereitschaftsdiensten und zur Nutzung der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) verpflichtet werden, wie am Mittwoch ÖGK-Arbeitnehmer-Vertreter Andreas Huss betonte. Turnusmäßig wird er ab Juli ÖGK-Obmann und übernimmt von Dienstgeber-Vertreter Matthias Krenn.

Beschlüsse einstimmig

Letzterer setzte am Mittwoch auf Einigkeit: Über 99 Prozent der Beschlüsse in der ÖGK würden einstimmig gefasst, man habe auch in Zeiten der Corona-Pandemie vieles geschafft. Übereinstimmen würde man auch, was die Zukunft anlangt, sagte Krenn.

Lesen Sie auch

So brauche es eine Stärkung des niedergelassenen Bereichs, eine Entlastung der Spitäler und Spitalsambulanzen. Dazu notwendig seien etwa eine verpflichtende Diagnosekodierung, ein einheitlicher Leistungskatalog, mehr Patientensteuerung und Digitalisierung. Auch mit der Ärztekammer gebe es eine „wertschätzende Gesprächsbasis“.

Frage nach Kostenersatz

ÄK-Vizepräsident Harald Schlögel sprach sich indes gegen Anfeindungen gegenüber Wahlärzten aus. Diese würden sich auch gegen Patienten wenden, zu denen man sage: „Wenn du zu einem Privatarzt gehst, dann werden wir dir womöglich — wenn er bestimmte Auflagen nicht erfüllt — die Kostenrückerstattung streichen“, so Schlögel.

„Kolleginnen und Kollegen zu erpressen wird das System nicht verbessern“, sagte der zweite Vizepräsident Harald Mayer. Er würde seine kleine Wahlarztordination zusperren oder Patienten sagen, dass sie nichts rückerstattet bekommen, „wenn man mich zwingt, eine E-Card zu installieren“.

Der dritte Ärztekammer-Vizepräsident Edgar Wutscher sprach sich laut einer Aussendung u. a. für eine Bearbeitung des Leistungskatalogs aus, um gegen den Kassenärztemangel vorzugehen: „Eine Reform der Leistungen ist zwingend notwendig, denn individuelle Beratung, Gesprächsmedizin und Vorsorge müssen endlich aufgewertet werden.“

Lücken schließen

Die Arbeiterkammer OÖ fordert überhaupt mehr Investitionen ins Gesundheitssystem, um akute Versorgungslücken zu schließen. Der Finanzausgleich solle verstärkt dazu genutzt werden, die bestehenden Versorgungslücken im Gesundheitssystem zu schließen, so AKOÖ-Präsident Andreas Stangl. Denn im einstmals „besten Gesundheitssystem der Welt“ krankt es.

Immer mehr Menschen sind gezwungen, den teuren Weg zum Wahlarzt zu bestreiten. „Die Versicherten, die das System mit ihren Beiträgen stützen, haben sich die beste medizinische Versorgung verdient“, so Stangl. Er fordert, den niedergelassenen Bereich zu stärken, 500 neue Kassenstellen einzurichten und die psychosoziale Versorgung auszubauen.

Einigung auf Fortbestand von HÄND

Auf eine Neuregelung des Hausärztlichen Notdienstes (HÄND) — erreichbar unter der Telefonnummer 141 — haben sich in Oberösterreich ÖGK und Ärztekammer geeinigt, damit bleibt die ärztliche Versorgung auch außerhalb der Ordinationszeiten gesichert. Allgemein gilt: Dort, wo eine Kassenstelle unbesetzt ist, kann eine Mehrbelastung der umliegenden Ärztinnen und Ärzte auftreten. Dies muss auch bei der Organisation des HÄND bedacht werden. Vor diesem Hintergrund wurde auf Initiative der OÖ Ärztekammer der ärztliche Bereitschaftsdienst neu geregelt, um eine Überlastung zu verhindern.

Der Visitendienst ist künftig verpflichtend bis 23 Uhr besetzt. Ab 23 Uhr wird im Hintergrund mit einem Telefonarzt verstärkt, der für weiterführende medizinische Fragestellungen zur Verfügung steht. Für die Versicherten soll künftig auch die Möglichkeit einer Videokonsultation mit den Hintergrundärzten (ab 23 Uhr) bestehen.