Österreicher über der Quote

An der Medizin-Uni Wien gehen heuer 86 Prozent der Studienplätze in der Humanmedizin an Bewerber aus Österreich. Damit übertrafen sie aufgrund guter Testergebnisse die mit mindestens 75 Prozent festgelegte Quote für Personen mit österreichischem Maturazeugnis deutlich. Auch in Graz sorgten die Testergebnisse dafür, dass die Österreicher-Quote klar überschritten wurde. In Linz (das Bild ist vom Aufnahmetest Anfang Juli) ist es nur leicht über der Quote und in Innsbruck sind es exakt 75 Prozent.

In der Zahnmedizin, für die die Quotenregelung nicht gilt, erhalten schlicht die besten Kandidatinnen bzw. Kandidaten unabhängig von der Nationalität die Studienplätze. In Wien verteilen sich die 80 Studienplätze heuer auf 60 Österreicher, 19 EU-Bürger (davon 16 aus Deutschland) und eine Person aus einem Drittstaat.

Lesen Sie auch

In der Grazer Zahnmedizin — mit insgesamt 24 Studienplätzen — kommen 19 österreichische Bewerberinnen und Bewerber, vier aus der EU und einer aus einem Drittstaat zum Zug. In Innsbruck gehen die 40 Plätze an 22 Österreicher, vier an Südtiroler, weitere elf an EU-Bürger (davon zehn aus Deutschland) und an drei Personen aus Drittstaaten.