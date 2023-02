Österreichische Islam-Konferenz

Islam-Theologie Mouhanad Khorchide will mit einer neuen Dialogplattform die weltoffene Seite des Islam in den Vordergrund rücken und in Dialog mit Politik, Medien, Kirchen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft bringen.

Den Rahmen dafür bietet die „Österreichische Islamkonferenz“ (ÖIK), die er am Montag in einer Pressekonferenz vorstellte. Finanziert aus EU-Fördermitteln, tritt sie am 24. Juni erstmals zusammen. Von der Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) setzte es Kritik.

Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 sei der Islam verstärkt Thema geworden, aber immer nur als Problemthema, so Khorchide, der etwa auch als wissenschaftlicher Leiter des Beirats der „Dokumentationsstelle politischer Islam“ bekannt ist.

Sein Ziel sei eine lösungsorientierte Zusammenarbeit, der regelmäßige strukturierte Austausch mit gesellschaftlichen Akteuren und die Erstellung praxisorientierter Handlungsempfehlungen.

In Deutschland gebe es eine solche Konferenz schon seit 2006, dort sei sie aber am Innenministerium angedockt und damit sicherheitspolitisch konnotiert. In Österreich sei die Initiative hingegen von Muslimen selbst angestoßen worden, gemeinsam habe man auch den Trägerverein „Muslimisches Forum Österreich“ (MFÖ) gegründet. Geld für die Konferenz kommt vom Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, einem Finanzierungsinstrument der EU.

Kritik an Parallelstruktur

Von der Glaubensgemeinschaft kam indessen Kritik an dieser Parallelstruktur, denn mit der IGGÖ existiere bereits eine Ansprechpartnerin für den Staat und seine Behörden, für die Zivilgesellschaft, Kirchen und Religionen. Die Gemeinschaft stößt sich auch daran, dass die Förderung über das Bundeskanzleramt vergeben wird, das für Kultusangelegenheiten, gleichzeitig aber auch für die Gründung der „Dokumentationsstelle politischer Islam“ zuständig war – wo Khorchide tätig ist. Aber auch die IGGÖ selbst muss in der aktuellen Moscheen-Studie Kritik einstecken.