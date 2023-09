Österreichs Lehrer verdienen laut OECD mehr als anderswo

Österreichs Lehrerinnen und Lehrer haben ein höheres Einkommen als ihre Kollegen in anderen vergleichbaren Ländern, zeigt die am Dienstag veröffentlichte OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“. So verdienen die Pädagogen aller Altersklassen über ihre gesamte Laufbahn hinweg teils deutlich mehr als anderswo. Gleichzeitig bekommen sie jedoch weniger als andere Vollzeitbeschäftigte mit einem Hochschulabschluss, diese Lücke ist in Österreich größer als in anderen Ländern.

Bei Volksschullehrkräften liegt das Jahresgehalt nach zehn Berufsjahren (kaufkraftbereinigt, Daten aus 2022) bei rund 52.600 US-Dollar. Im OECD-Schnitt sind es knapp 46.800, im EU25-Schnitt gar nur 42.700. Ähnlich hoch ist der Unterschied bei Lehrpersonal der Sekundarstufe 1 (v.a. Mittelschule und AHS-Unterstufe) mit 55.100 US-Dollar (OECD: 48.600, EU25: 44.400) und den AHS-Oberstufen mit 59.900 US-Dollar (OECD: 50:800, EU25: 46.000).

Im Vergleich zu anderen Akademikern erzielen Lehrerinnen und Lehrer hierzulande hingegen geringere Einkommen. So verdient Volksschullehrpersonal 78 Prozent von Akademikerinnen und Akademikern in anderen Branchen, bei Lehrern der Sekundarstufe 1 sind es 86 Prozent und bei der AHS-Oberstufe rund 92 Prozent. Im OECD-Schnitt ist der Abstand mit 87 bis 95 Prozent etwas geringer.

Im internationalen Vergleich gibt es hierzulande – trotz des aktuellen Lehrermangels – verhältnismäßig viel Lehrpersonal im System: In Österreich kommen rein rechnerisch in der Volksschule zwölf und im Sekundarbereich (mit seinem Fachlehrersystem) neun Schüler auf einen Lehrer. Im OECD- sowie im EU25-Schnitt sind es hingegen jeweils 15 (Volksschule) bzw. 13 (Sekundarbereich).

Dementsprechend liegen auch die Gehaltskosten des Lehrpersonals pro Schüler in Österreich über jenen in anderen Ländern: Für die Volksschule hat die OECD für 2022 Kosten von 5.400 und in der Sekundarstufe 1 von 8.300 US-Dollar errechnet. Im OECD-Schnitt sind es indes 3.600 bzw. 4.400, im EU25-Schnitt 3.700 bzw. 4.700 US-Dollar.