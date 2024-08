ÖVP-Chef Nehammer geht Mitte August auf Bundesländertour

Offizieller Wahlkampfauftakt am 7. September in Wien

ÖVP-Kanzler Karl Nehammer geht ab Mitte August auf Bundesländertour. Dabei wolle die Volkspartei für ihre Ideen werben, wie Generalsekretär Christian Stocker betonte. Der eigentliche Wahlkampfauftakt ist dann am 7. September in Wien.

Der Wahlkampf ist auf Spitzenkandidat Nehammer zugeschnitten, daher werde man auch unter dem Listennamen „Karl Nehammer – die Volkspartei“ kandidieren. Das Wahlprogramm baue auf dem Österreichplan von Nehammer auf, mit den Schwerpunkten Leistung, Familie und Sicherheit.

NEOS-Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger tourt bereits durch das Land. Den Anfang machte die NEOS-Chefin am Dienstag in Altmünster bei einem Familienfest am Ufer des Traunsees, das unter dem Motto „Alle Chancen für die Jungen“ stand.

Bis zum Wahltag ist die Parteichefin mit „Reformkraft on tour“. Geplant sind neben Veranstaltungen wie „NEOS@Home-Abenden“ auch Stammtische, Podiumsdiskussionen, Afterworks, Schul-, Unternehmens- oder Bierzelt-Besuche.