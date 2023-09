ÖVP-Kampagne ruft zu „Glauben“ an Österreich auf

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und die ÖVP präsentieren am Dienstag ihre Herbstkampagne. Mit dem Slogan „Glaub an Österreich“ will die Partei in Zeiten mehrerer Krisen positive Stimmung machen. Das Zitat selbst ist angelehnt an Worte des ehemaligen ÖVP-Kanzlers Leopold Figl, der nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner Weihnachtsansprache den Menschen Mut machen wollte mit dem Appell: „Glaubt an dieses Österreich!“

Vorgestellt wird die Initiative der ÖVP in deren Politischer Akademie am Wiener Tivoli. Präsentiert werden sollen dabei auch Plakatsujets mit dem Kanzler. Nach Krisen wie der Corona-Pandemie, dem russischen Angriff auf die Ukraine und der hohen Teuerung will Nehammer damit die Stimmung im Land drehen.

