OÖ arbeitet an Verpflichtung von Asylwerbern zu Hilfstätigkeiten

Nach dem einstimmigen Antrag auf Initiative Oberösterreichs bei der letzten Konferenz der Landesflüchtlingsreferenten auf eine verpflichtende Hilfstätigkeit für Asylwerber, liegt nun das Ergebnis der rechtlichen Prüfung vor: Die Knüpfung der Grundversorgungsleistungen an die Bereitschaft einer Hilfstätigkeit nachzugehen und eine entsprechende Sanktionierung sind möglich.

Damit wird der Vorschlag Oberösterreichs bestätigt, freut sich Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).

Beitrag leisten

Das Ministerium verweist weiters auf die individuellen Möglichkeiten der Länder, eine entsprechende Verpflichtung und Sanktionierung beispielsweise in Form von Kürzungen des Taschengeldes umzusetzen.

Hattmannsdorfer begrüßt die vorliegende Prüfung und kündigt an, ein entsprechendes Modell in OÖ auszuarbeiten: „Asylwerberinnen und Asylwerber haben eine Verpflichtung dem Land gegenüber, das sie aufnimmt. Wer Schutz und Hilfe in Anspruch nimmt, soll dafür einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Ich bin davon überzeugt, dass der kommunale oder gemeinnützige Beitrag, wie Grünraumpflege oder Flurreinigung, von Asylwerberinnen und Asylwerbern zur besseren Akzeptanz und Integration beiträgt. Denn diese Hilfstätigkeit ist die augenscheinliche Möglichkeit, einen Beitrag für die Aufnahmegesellschaft zu leisten und etwas zurück zu geben“, so Hattmannsdorfer und weiter: „Wir wollen nicht, dass Asylwerberinnen und Asylwerber den ganzen Tag ohne sinnvolle Beschäftigung herumsitzen. Wir werden jedenfalls ein Modell erarbeiten, um hier Verbindlichkeiten zu schaffen.“