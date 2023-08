„OÖ ist attraktiver Arbeitsstandort“

„Im Anwerben neuer Arbeitskräfte wird Oberösterreich auch auf die Pendlerströme hohes Augenmerk legen müssen: Das ist ein zentraler Ansatzpunkt in der neuen Agenda ,Zukunft der Arbeit – Arbeit der Zukunft’. Die von der Statistik Austria veröffentlichten Daten zu den Pendlerströmen sehen den Arbeitsstandort OÖ dabei auf gutem Weg mit großen Chancen auf dem Arbeitsmarkt“, sagt OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger. So sei laut Statistik Austria innerhalb von zehn Jahren (2011–2021) die Zahl der am Standort OÖ beschäftigten Menschen von 682.106 auf 748.574 gestiegen (plus 66.468 bzw. +9,7 Prozent). In diesem Sog ist auch die Zahl der zur Arbeit aus den anderen Bundesländern nach OÖ pendelnden Menschen von 44.614 auf 51.092 gestiegen (plus 6478 bzw. plus 14,5 Prozent).

Pendler-Schubumkehr

So wurde Oberösterreich laut Statistik Austria über die Jahre vom Netto-Exporteur an Arbeitskraft in andere Bundesländer zu einem Netto-Importeur von Arbeitskraft aus den anderen Bundesländern. 2011 gab OÖ per Saldo noch 2159 Arbeitskräfte an andere Bundesländer ab. Seit 2015 ist aber die Trendwende aufrecht: Seither gewinnt OÖ in den Pendlerströmen Arbeitskraft aus den anderen Bundesländern dazu.

„Standort-Qualität und Wirtschaftskraft legen also die Basis für eine Schubumkehr in den Pendlerströmen zugunsten des Standortes OÖ“, verweist Hiegelsberger auf die Schwerpunkte „Employer-Branding“ und „Standort-Branding“ in der neuen Agenda der OÖVP. „Im Anwerben neuer Arbeitskräfte für OÖ wird es auch darauf ankommen, die Vorzüge der neuen digitalen Technologien zugunsten der Arbeits- und Lebensqualität der Beschäftigten zum Einsatz zu bringen — in Form von attraktiven Homeoffice-Angeboten, aber auch in Form der Errichtung von Coworking Spaces auf halber Strecke zwischen Wohnort und Betriebsstandort.“