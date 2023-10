OÖ legt Pflegetechnologiefonds auf

Das Land Oberösterreich legt gemeinsam mit Städte- und Gemeindebund einen eigenen Pflegetechnologiefonds auf, um Technologien zu fördern, die der Arbeitserleichterung von Mitarbeitenden in dem Bereich und von pflegenden Angehörigen dienen.

Gefördert werden Kooperationspartnerschaften zwischen sozialen Trägern und Pflegeeinrichtungen auf der einen sowie Wirtschaft und Forschung auf der anderen Seite. Für 2024 stehen in zwei Fördercalls zwei Mio. Euro zur Verfügung. Geleitet wird der Fonds von einem Fachbeirat unter dem Vorsitz von JKU-Rektor Stefan Koch.

Chancen zur Entlastung

„Oberösterreich ist nicht nur ein starker Wirtschafts- und Industriestandort, sondern auch ein Land der Forschung und Innovation. Es wird künftig noch viel mehr darauf ankommen, unterschiedliche Bereiche miteinander zu vernetzen und neue Wege zu beschreiten. Unser Ziel ist die bestmögliche Pflege in Oberösterreich. Dafür wollen wir die Chancen der Digitalisierung und Technologie nutzen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Betreuung und Pflege, aber auch pflegende Angehörige durch technische Assistenzsysteme zu unterstützen und zu entlasten“, umriss LH Thomas Stelzer (ÖVP) am Freitag die Intention des neuen Fonds, der Teil der Pflegestrategie des Landes ist, welche insgesamt 50 Maßnahmen vorsieht.

„Wir wollen in der Pflege vom Digital-Follower zum Digital-Influencer werden, darum investieren wir im kommenden Jahr zwei Mio. Euro“, ergänzte Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer.

Bewerbung ab 1. Jänner

Jeweils eine Million wird durch das Sozialressort des Landes sowie Träger sozialer Hilfe (Sozialhilfeverbände/Statutarstädte) finanziert. Die Einreichfrist für den ersten Fördercall 2024 läuft von 1. Jänner bis 30. April. Ein zweiter Call folgt im zweiten Halbjahr.

Insgesamt gibt es sechs Kategorien — technische Assistenz, Robotik, Virtual/Augmented Reality, sensorische Überwachung, Smart Home/Living, kognitive Aktivierung und Unterstützung sowie digitale Datenverarbeitung. Gefördert wird auch der Ankauf bereits existierender Pflegetechnologie mit bis zu 50.000 Euro je Projekt, ansonsten gibt es bis zu 150.000 Euro pro Projekt bzw. 300.000 Euro für die Entwicklung neuer Lösungen.

Hohe Erwartungen

„Der Technologiemarkt für High-Tech-Infrastruktur hat bereits viel zu bieten. Diese Werkzeuge gilt es, rasch zum Einsatz zu bringen. Mit vereinten Kräften gelingt uns eine nachhaltige Investition für innovative Pflege“, ist Bgm. Klaus Luger (SPÖ), Präsident des Oö. Städtebund, überzeugt.

„Wenn Verwaltungs- und Zusatzaufgaben abgebaut werden können, steht wieder mehr Zeit für das Zwischenmenschliche zur Verfügung steht“, erhofft sich zudem Gemeindebund-Chef Bgm. Christian Mader (ÖVP).