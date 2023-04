OÖ repariert Gesetz zur Pensionserhöhung

OÖ wird die aktuelle Ungleichbehandlung zwischen Landesbeamten und Vertragsbediensteten bei Pensionserhöhungen gesetzlich reparieren. Das kündigte LH Thomas Stelzer (ÖVP) am Donnerstag an.

Das Gesetz soll rückwirkend mit 1. Jänner 2022 gelten, so dass im Vorjahr in Pension gegangene Beamte auf Landes-, Städte- und Gemeindeebene schon heuer ein Erhöhung bekommen. Eine entsprechende Vorlage soll am Montag in der Landesregierung beschlossen werden.

Bisher erhalten Beamte auf Landes-, Städte- und Gemeindeebene nämlich erst ab dem zweitfolgenden Kalenderjahr nach Pensionsantritt ihre erste Erhöhung. Diese Regelung gilt für Bedienstete der Privatwirtschaft, Vertragsbedienstete oder Bundesbedienstete allerdings nicht. Dort erfolgt die erste Erhöhung bereits im ersten Jahr nach Pensionsantritt.

Diese Ungleichbehandlung soll nun gesetzlich repariert werden. Im Land rechnet man heuer mit Mehrkosten in der Höhe von rund 270.000 Euro, in den darauffolgenden Jahren zwischen 500.000 und einer Million Euro gerechnet.

„Mit dieser Gesetzesänderung können wir in Zeiten steigender Preise eine weitere Unterstützungsmaßnahme setzen und eine Ungleichbehandlung reparieren“, betont LH Stelzer.