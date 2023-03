OÖ startet Aktionspaket „Respekt“

Mit einer Reihe von Maßnahmen wird auf neue Herausforderungen in der Jugend- und Integrationsarbeit reagiert, die sich zuletzt bspw. im Rahmen der Halloween-Nacht verstärkt auch in Form von Gewalt gegen die Exekutive gezeigt haben.

„Die Vorkommnisse in der Halloween-Nacht haben uns neue Herausforderungen in der Jugend- und Integrationsarbeit aufgezeigt. Als Gesellschaft können wir das nicht tolerieren, müssen eine klare rote Linie aufzeigen, gleichzeitig aber auch präventive Maßnahmen setzen, die aufklären und sensibilisieren“, erklärte Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer am Dienstag in Linz.

Neben der vollen Härte des Gesetztes für die Aufrührer, intensiviere man im Land nun auch die Präventionsarbeit an Schulen und auf den Straßen. Das Aktionspaket „Respekt“ basiert auf einer breiten inhaltlichen Diskussion und Analyse mit Experten.

Zum einen gibt es in diesem Jahr 36Workshops für Schulen und Jugendzentren, zweiter Punkt ist der Ausbau der Community-Peer-Ausbildungen. Außerdem gibt es mehr Schulungen und Ressourcen für streetworker und Jugendarbeiter, sagte Hattmannsdorfer. Im Sommer werde man die Maßnahmen evaluieren und anpassen.