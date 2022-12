OÖ steckt 2023 weitere 100 Mio. Euro in Bildung

Das Land Oberösterreich investiert 2023 insgesamt 1,81 Mrd. Euro im Bereich Bildung. Ein Plus von 100 Mio. im Vergleich zum Vorjahr. Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer präsentierten am Freitag die Eckpunkte des oö. Bildungsbudgets.

„Der Haushalt Bildung 2023 ist mit einem Plus von 100 Mio. Euro zum Vorjahr ein Haushalt der Möglichkeiten, des Gestaltungsfreiraums und Auftrag für die Chancen der Kinder und Jugendlichen in unserem Land. Daher verfolgen wir konkrete Ziele, an denen wir gemeinsam mit unseren Partnern weiter konsequent arbeiten werden“, fasst Haberlander zusammen. Die Schwerpunkte des Budgets liegen unter anderem auf dem Personal, der Integration in Schulen und Kindebetreuungseinrichtungen sowie im Baubereich und in der Erwachsenenbildung.

Lesen Sie auch

Elementarpädagogik

Alleine in der Elementarpädagogik (Kindergärten und Krabbelstuben) werden um 21 Millionen Euro mehr (insgesamt 277 Mio. Euro) als noch im Vorjahr investiert. So wurden heuer bereits 100 neue Gruppen mit Plätzen für mehr als 1500 Kinder geschaffen, 2023 sind weitere 100 Gruppen geplant. Spürbare Verbesserungen soll es zudem für Eltern, Kinder und Personal durch die Umsetzung der neuen 15a-Vereinbarung geben. Darin enthalten sind unter anderem eine verstärkte Sprachförderung, mehr Budget für Personal und ein Ausbau des Betreuungsangebots durch Tageseltern. Zudem werden mit der Ausbildung „Fachkraft für Kinderperspektiven“ Wünsche, Gedanken und Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt gestellt.

Mehr Geld für Schulen

627 Millionen Euro stehen 2023 für moderne oö. Bildungseinrichtungen bereit. Davon sind 467 Mio. bereits für aktuelle Schulbaumaßnahmen reserviert. Weitere 136 Projekte sind bereits vorgemerkt. 160 Mio. Euro fließen in den Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen.

Insgesamt 1,7 Mio. Euro fließen in die Umsetzung moderner Pädagogik, etwa in die Mädchen-Offensive an oö. HTLs, zusätzliches administratives Personal, den Ausbau der ganztägigen Schulform und der Hochbegabtenförderung.

Erwachsenenbildung

Weitere zwölf Mio. Euro werden in Bibliotheken, das Bildungskonto und die Erwachsenenbildung investiert. Damit soll lebensbegleitendes Lernen noch mehr gefördert werden. Auch Aus- und Weiterbildungen werden zusehends gefördert.