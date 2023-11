OÖ wirbt für Lehrerberuf

Trotz eines Engpasses an Lehrkräften verlief der Schulstart in OÖ erfolgreich. Alleine in diesem Herbst wurden rund 1200 neue Pädagogen eingestellt, 72 davon sind sogenannte Quereinsteiger. Insgesamt unterrichten somit 21.000 Lehrkräfte an rund 1000 Schulen. Um den laufenden Bedarf weiterhin decken zu können, wirbt nun auch das Land OÖ mit einer eigenen Kampagne um neues Lehrpersonal. „Zukunft gestalten. Lehrer:In werden. Wir werben um dich“ — Mit diesem Slogan und Bildern von begeisterten Junglehrern, soll das Interesse für diesen „sinnstiftenden und schönen“ Beruf geweckt werden, so Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP) bei der Präsentation am Mittwoch.